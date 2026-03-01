Sofia Goggia ha conquistato il secondo Super‑G di Soldeu, rilanciando con una prova impeccabile la sua candidatura alla Coppa del Mondo di specialità. La sciatrice bergamasca ha ottenuto la sua ventottesima vittoria in Coppa del Mondo, la nona in questa disciplina, dominando la competizione dall’inizio alla fine.

Al secondo posto si è classificata Emma Aicher, staccata di 24 centesimi, mentre la norvegese Kajsa Vickhoff Lie ha conquistato il terzo gradino del podio a 31 centesimi. Corinne Suter ha concluso in quarta posizione, seguita da Laura Pirovano, quinta con un ritardo di 77 centesimi.

Ester Ledecka è sesta, Alice Robinson settima e Federica Brignone ottava. Tra le altre atlete italiane, Elena Curtoni si è piazzata quindicesima, Asja Zenere ventiquattresima e Nicol Delago ventisettesima. Sara Allemand, Sara Thaler e Nadia Delago non sono rientrate tra le prime trenta, mentre Roberta Melesi è uscita di pista.

Prestazione e classifica di specialità

Goggia ha disputato una discesa senza errori, correggendo le imprecisioni della gara precedente nella parte alta del tracciato e mostrando grande abilità nei curvoni tecnici fino al traguardo. Questo successo le permette di accumulare 420 punti nella classifica di Super‑G, portando il suo vantaggio a 84 punti su Alice Robinson (336) e 304 punti su Emma Aicher, terza.

Nella classifica generale, Mikaela Shiffrin mantiene la leadership con 1133 punti, seguita da Camille Rast (963), Emma Aicher (914) e Sofia Goggia (786).

Contesto e prospettive future

Il trionfo di Goggia giunge a due mesi di distanza dall’ultimo successo ottenuto in Val d’Isère e rappresenta un risultato significativo nella corsa alla piccola sfera di cristallo. Con ancora due gare da disputare prima delle finali di Lillehammer, il margine accumulato consente alla sciatrice di affrontare con fiducia il finale di stagione.

Il risultato conferma l’ottima prestazione di Goggia, che si è imposta davanti ad Aicher e Vickhoff Lie, rafforzando la sua posizione di leader nella specialità del Super‑G.