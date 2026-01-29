Diego Coppola, giovane difensore centrale di ventidue anni con due convocazioni nella nazionale maggiore italiana, si trasferisce in prestito dal Brighton al Paris FC. L’accordo, valido per sei mesi e privo di diritto di riscatto, è stato ufficializzato da Stéphane Gilli, allenatore del club neopromosso in Ligue 1, durante una conferenza stampa tenutasi in vista dell’incontro con il Marsiglia.

Il profilo del giocatore e le dichiarazioni dell’allenatore

Stéphane Gilli ha manifestato grande apprezzamento per l’acquisizione: “Siamo molto contenti del suo arrivo.

È un giocatore atletico che porterà la sua potenza, capace di giocare sotto pressione, un profilo che non avevamo”. Coppola, formatosi nelle giovanili del Verona, ha militato nel club veneto per tre anni e mezzo prima di unirsi al Brighton in questa stagione. Nonostante l'interesse anche della Fiorentina, in Inghilterra non ha trovato lo spazio sperato.

Il contesto del trasferimento

Il passaggio al Paris FC avviene in un momento cruciale per la carriera di Coppola. Nonostante il recente trasferimento in Premier League, le opportunità di imporsi con il Brighton sono state limitate. Il prestito in Ligue 1 rappresenta quindi un’occasione preziosa per il difensore di rilanciarsi e accumulare minuti di gioco in un campionato di alto livello.

Percorso recente e dettagli dell’operazione

Il Brighton ha dato il via libera a Coppola per recarsi in Francia e sostenere le visite mediche con il Paris FC, un passaggio fondamentale per il perfezionamento dell’operazione. Il difensore, acquistato la scorsa estate dal Verona per una cifra vicina agli undici milioni di euro, ha collezionato un numero esiguo di presenze in Inghilterra, trovando spazio limitato sia nel campionato nazionale che nelle coppe.