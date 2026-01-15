Sotto le luci della WWK Arena di Augsburg si accende il diciassettesimo turno della Bundesliga con la sfida tra i padroni di casa e l’Union Berlino, in programma giovedì 15 gennaio alle 20:30. Un confronto carico di significato per entrambe le squadre, che inseguono punti pesanti per alimentare le rispettive ambizioni nella seconda metà di stagione tedesca.

Le probabili formazioni: spazio ai ragazzi di Rieder e Ansah

L’Augsburg, guidato dalla sua grinta casalinga, dovrebbe scendere in campo con un 3-4-3 propositivo. In porta spazio a Finn Dahmen, protetto dal terzetto difensivo formato da Noahkai Banks, Keven Schlotterbeck e Cedric Zesiger.

Sulle corsie Robin Fellhauer e Dimitrios Giannoulis, mentre in mezzo agiranno Kristijan Jakic e Han-Noah Massengo. Sulla linea offensiva, fiducia a Fabian Rieder e al vivace Samuel Essende, affiancati da Alexis Claude-Maurice, pronto a dare fantasia sulla trequarti.

L’Union Berlino risponde con uno speculare 3-4-3: davanti a Frederik Roennow agiranno Danilho Doekhi, Leopold Querfeld e Diogo Leite. Sulle fasce, la spinta sarà affidata a Christopher Trimmel e Derrick Koehn. Il cuore del gioco passa dai piedi esperti di Rani Khedira e dal giovane Aljoscha Kemlein. Il tridente vede l’estro di Livan Burcu e l’accelerazione di Ilyas Ansah a sostegno di Jeong Woo-Yeong, chiamato a dare imprevedibilità alle sortite biancorosse.

Quote in perfetto equilibrio: Augsburg leggermente favorito nelle previsioni

Il borsino dei bookmaker riflette un sostanziale equilibrio, ma con un occhio di riguardo per l’Augsburg grazie al fattore campo. William Hill quota la vittoria interna a 2.62, il pareggio a 3.00 e il colpo esterno dell’Union Berlino a 2.70.

Bilancio simile anche su Bet365, dove l’1 e il 2 valgono entrambi 2.70, mentre la X sale a quota 3.10. Un match apertissimo, insomma: gare così si giocano spesso sui dettagli, e la WWK Arena promette scintille.

Focus sui protagonisti: la regia di Rieder e il talento emergente dei berlinesi

Per i padroni di casa, fari puntati su Fabian Rieder, vero motore della manovra offensiva dell’Augsburg in questa stagione di Bundesliga.

Lo svizzero, sempre titolare nelle 14 apparizioni (1104 minuti giocati), ha firmato già 3 gol e fornito 2 assist, risultando spesso decisivo tra le linee, anche grazie ai 17 passaggi chiave e a una presenza costante nei duelli (148 totali, 51 vinti). Non da meno la capacità di inserirsi, come dimostrano i suoi 30 dribbling tentati (14 riusciti) e la freddezza dal dischetto, con un rigore trasformato.

Accanto a lui si muove Alexis Claude-Maurice, giocatore di raccordo tra centrocampo e attacco. In 13 partite disputate, il francese non ha ancora trovato la via della rete ma resta essenziale nel gioco dei suoi con 317 passaggi totali e ben 27 dribbling tentati (15 riusciti). Claude-Maurice dovrà però lavorare sulla fase di concretezza per spostare gli equilibri a favore degli Schwaben.

L’attacco dell’Augsburg attende conferme anche da Samuel Essende, finora prezioso cambio dalla panchina (11 presenze, 9 da subentrato), autore di un solo gol ma bravo a mettere pressione alle difese avversarie con 11 tiri e un buon contributo nei duelli fisici (89 totali, 31 vinti).

Sul fronte Union Berlino, il punto di riferimento resta il giovane Ilyas Ansah, già a quota 5 reti e 1 assist in stagione su 16 presenze, protagonista in area con 16 conclusioni e una capacità di saltare l’uomo che ha pochi eguali (43 dribbling tentati, 20 a buon fine). Spesso spina nel fianco delle retroguardie, il tedesco classe 2004 è chiamato a trascinare i berlinesi insieme a Jeong Woo-Yeong, che garantisce imprevedibilità con la sua corsa e la capacità di inserirsi (1 gol e 1 assist nelle sue 14 apparizioni pur con minutaggio da subentrato, 9 volte su 14).

Occhio anche al promettente Livan Burcu: nelle poche presenze accumulate (3 in stagione) ha già mostrato qualità nell’uno contro uno (7 dribbling tentati, 5 riusciti) e intraprendenza nelle soluzioni personali.