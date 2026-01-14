La Juventus continua a monitorare con attenzione il profilo di Oscar Mingueza, ma l’operazione con il Celta Vigo appare tutt’altro che vicina alla chiusura in questo mercato di gennaio. Nonostante l’interesse concreto dei bianconeri per il terzino spagnolo classe ’99, le ultime indiscrezioni raccontano di una trattativa rallentata, se non addirittura congelata, che potrebbe trovare uno sbocco solo nei prossimi mesi. Alla Continassa, infatti, si ragiona anche in ottica futura, valutando con attenzione tempi e costi di un possibile affondo.

Mingueza è considerato un profilo ideale per la sua duttilità, potendo agire sia da terzino destro che da centrale difensivo, ma le condizioni poste dal club iberico hanno raffreddato l’entusiasmo iniziale della Juventus, sempre più orientata a non forzare la mano in una finestra di mercato complessa come quella invernale.

Il Celta Vigo avrebbe chiesto 20 milioni di euro alla Juventus per lasciare andare Mingueza

Come scritto su X dal giornalista Mirko Di Natale, il Celta Vigo avrebbe fissato una richiesta di circa 20 milioni di euro per lasciare partire Mingueza già a gennaio. Una valutazione ritenuta troppo alta dalla Juventus, soprattutto se si considera che il contratto del difensore andrà in scadenza tra soli sei mesi. Investire una cifra simile per un calciatore vicino allo svincolo non rientra nei parametri economici del club bianconero, che in questa fase preferisce operazioni sostenibili e mirate.

Juve e Celta lontane: i bianconeri guardano a giugno per un colpo a 0

A confermare la distanza tra le parti è anche quanto riportato da Fabrizio Romano su YouTube.

Secondo l’esperto di calciomercato, Juventus e Celta Vigo non sarebbero vicine a un accordo, complice la volontà degli spagnoli di trattenere Mingueza fino al termine della stagione. Uno scenario che spingerebbe la Juventus a valutare seriamente l’ipotesi di rimandare tutto a giugno, quando il terzino dovrebbe entrare nel mercato dei parametri zero. A quel punto, i bianconeri potrebbero affondare il colpo senza costi di cartellino, trasformando un affare complicato in un’operazione decisamente più vantaggiosa.