L'Atalanta torna a concentrarsi sul mercato: il club nerazzurro ha messo nel mirino Giacomo Raspadori, attaccante dell’Atletico Madrid, e sarebbe pronto a presentare un'offerta per l’acquisto a titolo definitivo.

La strategia dell'Atalanta per Raspadori

Secondo indiscrezioni, l’Atalanta sta preparando un'offensiva per convincere l’Atletico Madrid a cedere Raspadori a titolo definitivo. Il club bergamasco, guidato da Gian Piero Gasperini, punta a superare la concorrenza con una formula che potrebbe fare la differenza nella valutazione finale del giocatore.

La Roma resta in vantaggio

La Roma sembra in vantaggio per assicurarsi Raspadori, con un accordo in fase avanzata. Tuttavia, l’Atalanta non si è ancora ritirata dalla corsa: la proposta nerazzurra, basata su un trasferimento definitivo, potrebbe risultare più interessante per l’Atletico e per lo stesso attaccante, che desidera trovare continuità e centralità in un progetto tecnico.

Il contesto: l'esperienza di Raspadori all'Atletico Madrid

Secondo ricostruzioni di mercato, l’Atalanta e la Juventus erano interessate a Raspadori già in estate, ma il giocatore ha scelto l’Atletico Madrid. L’accordo con il club spagnolo prevedeva un trasferimento da Napoli per 22 milioni di euro più 4 di bonus, con contratto fino al 2030.

Nonostante il trasferimento, l’attaccante ha trovato poco spazio nella Liga, con soli 183 minuti giocati in nove presenze, ma ha mostrato il suo potenziale in Champions League con un gol e un assist in due partite. L’Atletico, considerandolo un investimento importante, non sembra intenzionato a cederlo facilmente, ma l’offerta dell’Atalanta potrebbe cambiare le carte in tavola.