Trapani ha inaugurato l’area sportiva “Illumina” in via del Cipresso, frutto del progetto di Sport e Salute e del Ministero per lo Sport e i Giovani. L’assessore Andrea Genco ha sottolineato la trasformazione di una zona «difficile e trascurata» in un moderno «spazio di aggregazione e comunità» per giovani e famiglie.

Trapani: un nuovo polo di aggregazione

L'assessore Genco ha evidenziato il valore sociale della riqualificazione, auspicando che l'area torni a essere vissuta dalla comunità. Ha annunciato l'apertura di ulteriori infrastrutture sportive in altri quartieri di Trapani, in collaborazione con associazioni locali.

L’obiettivo è una frequentazione estesa a tutta la città, promuovendo «sport e aggregazione» e inclusione.

Il progetto "Sport Illumina": rigenerazione e opportunità

Il progetto “Sport Illumina”, promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani e ideato da Sport e Salute, mira a convertire aree urbane a forte disagio sociale in luoghi di incontro e crescita, agendo come presidi sociali. L'area di via del Cipresso, precedentemente piazza di spaccio, era stata candidata al bando nazionale per la sua criticità. L'intervento, finanziato con duecentomila euro, rientra tra i cinquantanove progetti approvati in Italia. I lavori, consegnati il 24 gennaio scorso, hanno creato uno spazio modulare, inclusivo e sicuro, esempio di rigenerazione urbana e contrasto al degrado.

Genco ha ribadito l'importanza di offrire ai giovani un ambiente sicuro e stimolante, prevedendo che entro l'estate lo spazio rinnovato sarebbe stato a disposizione.

Gestione e accesso pubblico garantito

La gestione degli spazi realizzati nell'ambito del progetto “Sport Illumina” sarà curata da Sport e Salute per sei anni dalla data di inaugurazione. Ciò assicura il libero e gratuito accesso alla cittadinanza, in linea con le finalità sociali. Sarà possibile organizzare corsi ed eventi per la promozione sportiva e l'aggregazione. Il Comune di Trapani, con il finanziamento ottenuto, si distingue tra i 59 Comuni italiani che hanno colto questa opportunità per migliorare la vita dei propri quartieri.