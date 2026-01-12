Il Lecce ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista Sadik Fofana, classe 2003 di origine togolese. Fofana è giunto oggi a Lecce e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche, prima di firmare il contratto che lo legherà al club giallorosso. Il giocatore ha scelto il numero otto e arriva a titolo definitivo dal Grazer AK.

Nella serata odierna è atteso a Lecce anche Oumar Ngom, centrocampista classe 2004, nazionale della Mauritania con passaporto francese, in arrivo dall’Estrela Amadora. Domani mattina sosterrà le visite mediche di rito e firmerà il contratto con il club salentino.

Entrambi i giocatori saranno inseriti nella lista per le trasferte contro Inter e Milan.

