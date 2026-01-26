Ben Shelton ha superato Casper Ruud nell’ultimo ottavo di finale degli Australian Open, conquistando il pass per i quarti di finale. Lo statunitense ha prevalso in quattro set (3‑6, 6‑4, 6‑3, 6‑4) e ora attende Jannik Sinner, numero due del mondo, per un nuovo confronto sul cemento di Melbourne Park.

Il match: la rimonta di Shelton

Ruud aveva iniziato con decisione, aggiudicandosi il primo set 6‑3. Tuttavia, Shelton ha reagito con determinazione, imponendosi nei tre set successivi con parziali di 6‑4, 6‑3 e 6‑4. Questa inversione di tendenza ha ribaltato l’andamento dell’incontro, assicurando allo statunitense un posto tra gli ultimi otto del torneo.

Statistiche e performance

Shelton ha mostrato una notevole efficacia a rete, vincendo il 97% dei punti giocati in quella zona (29 su 30). Nel quarto set, ha concesso appena tre punti al servizio, chiudendo il match con autorevolezza dopo due ore e trentasei minuti di gioco. Questo successo rappresenta il suo terzo quarto di finale in quattro partecipazioni all’Australian Open e il quinto in un torneo del Grande Slam.

Il prossimo avversario: Sinner in agguato

Il prossimo ostacolo per Shelton sarà Jannik Sinner. I due si affronteranno per la decima volta nel circuito ATP. Dopo una sconfitta iniziale nel 2023, Sinner ha vinto gli otto incontri successivi, presentando un bilancio favorevole nei precedenti.

Il percorso di Sinner

Nel frattempo, Jannik Sinner ha superato Luciano Darderi nel derby azzurro degli ottavi, con il punteggio di 6‑1, 6‑3, 7‑6 (7‑2). Il match è stato dominato dall’altoatesino nei primi due set, mentre nel terzo Darderi ha mostrato maggiore sicurezza, costringendo Sinner al tie‑break. Sinner ha chiuso con 19 ace, un nuovo record personale in uno Slam, e ha commentato: “È stata una sfida complicata, siamo buoni amici. Sto cercando di venire più spesso a rete e di essere meno prevedibile, credo di esserci riuscito oggi.”