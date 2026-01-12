La Juventus continua a pianificare il futuro con largo anticipo, muovendosi su più tavoli per individuare profili in grado di rinforzare la rosa senza appesantire eccessivamente i conti. In vista della prossima estate, la dirigenza bianconera starebbe monitorando con attenzione il mercato dei difensori, reparto destinato a subire cambiamenti significativi. In questo contesto si inserisce un nome nuovo, emerso nelle ultime ore, quello di Oscar Mingueza, jolly difensivo di proprietà del Barcellona, attualmente in prestito al Celta Vigo.

Mingueza, occasione a parametro zero nel mirino

Secondo quanto riferito su YouTube dal giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano, la Juventus avrebbe aggiunto Oscar Mingueza alla lista dei difensori seguiti in vista del prossimo giugno. Il classe 1999 spagnolo andrà infatti in scadenza di contratto con il Barcellona al termine della stagione in corso e, salvo colpi di scena, non rinnoverà con i blaugrana. Una situazione contrattuale che rende il suo profilo particolarmente appetibile per diversi club europei, tra cui la Juventus, sempre molto attenta alle occasioni a costo zero. I bianconeri, in particolare, starebbero valutando la possibilità di affondare il colpo in estate, anticipando la concorrenza e assicurandosi un giocatore con esperienza internazionale senza dover pagare il cartellino.

Un jolly potenzialmente prezioso per la Juventus

A rendere Mingueza un profilo gradito alla Juventus non è solo la possibilità di acquistarlo a parametro zero, ma soprattutto la sua grande duttilità tattica. Lo spagnolo nasce come terzino destro, ruolo che i bianconeri stanno cercando di rinforzare anche in vista della probabile uscita di Joao Mario, destinato a lasciare Torino in questo gennaio o in estate. Allo stesso tempo, Mingueza ha dimostrato nel corso della sua carriera di poter agire anche come centrale di difesa, garantendo affidabilità e capacità di impostazione dal basso. Non solo: in alcune circostanze è stato utilizzato persino come mezz’ala di centrocampo, mettendo in mostra intelligenza tattica e buona qualità tecnica. Caratteristiche che si sposerebbero bene con le esigenze di una Juventus alla ricerca di giocatori versatili, in grado di adattarsi a più sistemi di gioco.