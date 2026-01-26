Jannik Sinner ha conquistato l’accesso ai quarti di finale dell’Australian Open con una vittoria solida contro Luciano Darderi. Tuttavia, l’azzurro ha immediatamente sottolineato l’importanza del recupero fisico e mentale. “Fisicamente mi sono sentito abbastanza bene in campo, ma è importante recuperare le energie e cercherò di utilizzare al meglio la giornata di riposo”, ha dichiarato Sinner dopo il match.

Il tennista ha aggiunto: “La tensione comincia a salire, cercherò di riposarmi, dormire, mangiare bene e poi speriamo di essere pronti per il giorno dopo”.

Ha spiegato inoltre di preferire ambienti meno caotici: “A me piace stare dove c’è meno caos, meno gente. Ci alleneremo un po’ indoor, la cosa più importante è recuperare il più possibile”.

Una prestazione solida nonostante la pressione

Sinner ha definito la sua prestazione “davvero solida”, pur riconoscendo la difficoltà del terzo set: “Le cose si sono fatte molto tirate nel terzo set, ma sono molto contento di come le ho gestite. Lui ha iniziato a servire molto meglio, e io non riuscivo più a rispondere come nei primi due set”. Ha aggiunto: “A volte, soprattutto quando l’avversario inizia a servire molto bene, se non riesci a sfruttare quelle occasioni può capitare che perdi il set, è un attimo, però credo sia stata comunque un’ottima prestazione”.

Strategia per i prossimi giorni

Il campione ha spiegato che il lavoro proseguirà in ambienti controllati: “Ci alleneremo un po’ indoor, la cosa più importante è recuperare il più possibile”. Questo riferimento è alla necessità di gestire al meglio le energie in vista del prossimo impegno, che lo attende nei quarti di finale.

Il contesto del match precedente

Nel turno precedente, Sinner aveva rischiato l’eliminazione contro Eliot Spizzirri, soffrendo crampi e difficoltà fisiche. La sospensione del gioco per l’attivazione della “heat rule” e la chiusura del tetto della Rod Laver Arena gli avevano consentito di recuperare e ribaltare l’incontro, vincendo in quattro set. L’avversario, pur riconoscendo il tempismo insolito della sospensione, ha accettato la regola come parte del gioco.

Un medico-fisiatra ha spiegato che i crampi di Sinner erano da considerarsi un “disordine funzionale” e non una lesione strutturale, il che ha permesso un recupero rapido e la successiva vittoria contro Darderi senza problemi evidenti.