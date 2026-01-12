Kevin De Bruyne ha fatto il punto sulla sua condizione fisica durante la cerimonia della Scarpa d’Oro belga, dove è stato inserito nella Hall of Fame del calcio nazionale. Il centrocampista del Napoli ha confermato che la riabilitazione procede positivamente e ha espresso ottimismo sul ritorno in campo.

“La mia riabilitazione sta andando molto bene, oggi avrò un altro controllo. Spero di iniziare a correre presto. Sto facendo progressi, quindi sono molto positivo” ha dichiarato De Bruyne, sottolineando il buon andamento del recupero dopo l’intervento chirurgico subito per un grave infortunio al bicipite femorale destro, rimediato durante la partita contro l’Inter.

Il giocatore ha aggiunto: “Spero che dalla Tac che mi faranno esca un risultato che mi permetta di poter tornare a correre presto. L’operazione è stata purtroppo necessaria, ma ora sono completamente concentrato sulla mia riabilitazione. Sono contento di come stanno andando le cose ora e non potrei chiedere di meglio. Sono al lavoro e spero di tornare al top della forma per la Coppa del Mondo di quest’estate, nelle migliori condizioni possibili.”

Le difficoltà familiari dopo il trasferimento

De Bruyne ha anche raccontato le difficoltà vissute dalla sua famiglia dopo il trasferimento in Italia: “Abbiamo vissuto in Inghilterra per dieci anni, dove sono nati tutti i miei tre figli. Ci è voluto un po’ per trovare una casa e sistemare tutto.

Come famiglia, avevamo iniziato ad ambientarci a Napoli e proprio in quel momento mi sono infortunato. È un po’ difficile con un ritmo così irregolare. I bambini ora sono tornati a scuola. Non è divertente, ma come famiglia dobbiamo proseguire per un po’ così. Sento che ritornerò, ritroverò il mio ritmo.”

Il futuro e il legame con il Napoli

Il centrocampista ha chiuso le porte a un ritorno immediato in Belgio: “Tornare in Belgio? Se mai dovessi farlo sarebbe per divertirmi e stare vicino a casa. Ma al momento non è nei miei pensieri: voglio ancora mettermi alla prova e scoprire i miei limiti, sono contento adesso al Napoli.”

De Bruyne è rimasto fuori dal campo per un infortunio al bicipite femorale destro subito durante la partita contro l’Inter, quando segnò su rigore e fu costretto a uscire. L’operazione è stata eseguita con successo e la riabilitazione è iniziata, con un rientro stimato tra tre e cinque mesi, in linea con i tempi previsti per questo tipo di infortunio.