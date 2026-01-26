Jannik Sinner ha conquistato l’accesso ai quarti di finale dell’Australian Open battendo il connazionale Luciano Darderi in tre set, con il punteggio di 6‑1, 6‑3, 7‑6. Il match, valido per gli ottavi di finale, si è disputato a Melbourne e ha visto il numero due del mondo imporsi con autorità, nonostante un momento di difficoltà nel terzo set.

La cronaca del match

Nel primo set Sinner ha imposto il proprio ritmo fin dall’inizio, chiudendo la frazione in appena ventisette minuti con un netto 6‑1. Darderi ha provato a reagire, ma il suo tentativo è stato vanificato dalla solidità del servizio e dalla pressione costante dell’avversario.

Nel secondo set Sinner ha continuato a dominare, sfruttando due doppi falli di Darderi per chiudere 6‑3. Il numero due del mondo ha mostrato grande efficacia al servizio, mentre Darderi ha faticato a trovare continuità.

Il terzo set e il tie‑break decisivo

Il terzo set è stato più equilibrato: Darderi ha annullato due match point e si è aggrappato alla partita, costringendo Sinner a difendersi. Tuttavia, nel tie‑break decisivo Sinner ha alzato il livello, chiudendo 7‑2 e assicurandosi la vittoria in tre set.

Con questo successo, Sinner si qualifica per i quarti di finale, dove affronterà il vincente della sfida tra Casper Ruud e Ben Shelton.

La gestione del match

Sinner ha gestito con autorità anche il momento di tensione nel terzo set, chiudendo il match in due ore e nove minuti.

Ha messo a segno 46 vincenti, inclusi 19 ace, e ha mantenuto un record perfetto contro altri italiani a livello tour, estendendolo a 18‑0. Sinner ha commentato: “È stato molto difficile. Siamo buoni amici fuori dal campo, è anche una piccola difficoltà da superare. Nel terzo set ho avuto un paio di occasioni, non le ho sfruttate… poi mi sono molto teso, quindi sono molto felice di aver chiuso in tre set.”