Il calciomercato entra finalmente nella sua fase più calda e le manovre iniziano a diventare concrete. In casa Palermo si respira aria di svolta: dopo l’addio di Matteo Brunori, passato alla Sampdoria, il club rosanero sembra pronto a puntare con decisione su Dennis Johnsen, individuato come rinforzo ideale per il reparto offensivo.
Situazione ben diversa per lo Spezia, dove salta l’operazione Pedro Mendes e costringe la dirigenza a rivedere rapidamente i piani. I bianconeri dovranno ora orientarsi su alternative credibili, senza perdere tempo prezioso.
Sullo sfondo resta un obiettivo ambizioso: M’Bala Nzola, in uscita dal Pisa, profilo che accenderebbe entusiasmo e ambizioni. Il mercato è entrato nel vivo, e adesso servono scelte nette.
Calciomercato live: 14 gennaio
- Spezia, nuovo sondaggio per Nzola in uscita dal Piaa
- UFFICIALE! Dalle Mura alla Juve Stabia. Lo conferma il Cosenza con questo comunicato: "Il Cosenza Calcio comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian Dalle Mura alla Juve Stabia. Il difensore classe 2002 si trasferisce in Campania a titolo definitivo. Dalle Mura saluta i rossoblù dopo aver collezionato complessivamente 32 presenze in una stagione e mezza. A Christian i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera."
- Vicenza, operazione definita per l’ingaggio del giovane attaccante Federico Tonin, classe 2006, in arrivo dal Bologna.
- Lecco, presentata una proposta ufficiale alla Pergolettese per l’attaccante Sean Parker (1997).
- Pro Vercelli, annunciato l’innesto di Regonesi dall’Atalanta.
- Milan, dialoghi ancora aperti per Leon Goretzka, pista che resta viva.
- Genoa: i rossoblù risultano in vantaggio nella corsa a Tommaso Baldanzi, principale indiziato a lasciare la Roma nel caso in cui il club giallorosso decida di accontentare le richieste di mercato di Gian Piero Gasperini.
- Pisa, prende quota una trattativa per rinforzare la mediana. Il profilo seguito è Felipe Loyola, classe 2000, attualmente all’Independiente.
- Mlacic e Inter sempre più vicini: rilancio atteso a breve.
- Giacomo Raspadori: previsto l’arrivo per le visite mediche con l’Atalanta.
© RIPRODUZIONE VIETATA