Il calciomercato entra finalmente nella sua fase più calda e le manovre iniziano a diventare concrete. In casa Palermo si respira aria di svolta: dopo l’addio di Matteo Brunori, passato alla Sampdoria, il club rosanero sembra pronto a puntare con decisione su Dennis Johnsen, individuato come rinforzo ideale per il reparto offensivo.

Situazione ben diversa per lo Spezia, dove salta l’operazione Pedro Mendes e costringe la dirigenza a rivedere rapidamente i piani. I bianconeri dovranno ora orientarsi su alternative credibili, senza perdere tempo prezioso.

Sullo sfondo resta un obiettivo ambizioso: M’Bala Nzola, in uscita dal Pisa, profilo che accenderebbe entusiasmo e ambizioni. Il mercato è entrato nel vivo, e adesso servono scelte nette.

Calciomercato live: 14 gennaio