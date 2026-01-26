Daniel Maldini, attaccante classe 2001 dell’Atalanta, è ormai prossimo al trasferimento alla Lazio. L’operazione, in prestito oneroso con diritto di riscatto, è in fase di definizione e il giocatore non sarà presente domani mattina a Zingonia, dove era atteso per l’allenamento alla vigilia della partita di Champions League contro l’Union Saint‑Gilloise.

Dettagli dell’accordo

L’intesa prevede un prestito oneroso di un milione e mezzo di euro fino al termine della stagione, con un diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Maldini, arrivato all’Atalanta nella sessione invernale del 2024-2025, ha collezionato ventidue presenze complessive, segnando tre gol: uno al Genoa nel finale della stagione 2024-2025 e una doppietta al Parma.

Prossimi passi del trasferimento

Il mancato allenamento a Zingonia anticipa l’imminente annuncio ufficiale del trasferimento. La trattativa è ormai agli sgoccioli e la Lazio sembra pronta ad accogliere il giovane attaccante milanese.

Condizioni dell’operazione

L’accordo tra Lazio e Atalanta prevede un prestito con opzione di acquisto fissata a quattordici milioni di euro. Lo scambio di documenti tra i club è in corso e Maldini è atteso nella Capitale già in serata per sostenere le visite mediche domani mattina, prima di firmare il contratto e aggregarsi alla squadra.