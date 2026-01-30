La Juventus si prepara ad affrontare il Galatasaray negli spareggi di Champions League, un appuntamento cruciale per l'accesso agli ottavi di finale. Questo sorteggio evoca inevitabilmente il ricordo dell'eliminazione subita nel 2013, ma rappresenta oggi una nuova e significativa opportunità per la squadra bianconera.

Il precedente con il Galatasaray

A commentare l'accoppiamento è intervenuto Giorgio Chiellini, figura di spicco nell'area sportiva della Juventus, che ha condiviso le sue riflessioni ai microfoni di Sky. Chiellini ha posto l'accento sulla forza dell'avversario, dichiarando: “Più che a quella sfida, ho pensato a Osimhen e al fatto che sia una squadra forte e con grandi individualità”.

Ha poi aggiunto: “Dovremo essere bravi a sfruttare le loro lacune e limitare le loro potenzialità: è anche una buona occasione per cambiare quel brutto ricordo a Istanbul, feci proprio io l’errore decisivo ma ora è passato tanto tempo”.

Mercato e prospettive future

Riguardo alle dinamiche di mercato, Chiellini ha precisato che “non ci sono novità”, ricordando che il termine ultimo per le trattative è fissato per lunedì alle ore 20. “E se ci dovessero essere negli ultimi giorni, le avrete”, ha aggiunto, mantenendo un profilo riservato senza fornire ulteriori dettagli sulle possibili mosse della società.

Il ricordo del 2013

Nel dicembre del 2013, la Juventus fu eliminata dal Galatasaray nella fase a gironi della Champions League.

La partita, inizialmente sospesa a causa delle avverse condizioni meteorologiche, fu ripresa il giorno seguente. Fu un gol di Sneijder all'85º minuto a decidere l'incontro, condannando i bianconeri all'eliminazione. Chiellini, all'epoca difensore della squadra, ha ammesso di aver commesso l'errore decisivo che portò a quella rete, un episodio che ancora oggi pesa nella memoria del club e che ora si presenta l'occasione di riscattare.