La Juventus non guarda soltanto al reparto offensivo, dove il nome di Randal Kolo Muani resta sullo sfondo delle riflessioni di mercato, ma continua a muoversi con attenzione anche sulle corsie laterali. In particolare, l’area tecnica bianconera sta monitorando con interesse la situazione legata al ruolo di terzino destro, considerato strategico per il progetto tecnico della prossima stagione.

Tra i profili seguiti con maggiore continuità c’è quello di Brooke Norton-Cuffy, giovane esterno inglese attualmente al Genoa. Come rivelato da Gianluca Di Marzio, tra le due società non si sono interrotti e, negli ultimi giorni, ci sarebbe stato un nuovo confronto per valutare la fattibilità dell’operazione.

La proposta della Juventus

La Juventus ha messo sul tavolo una proposta articolata: un trasferimento iniziale in prestito, accompagnato da un obbligo di riscatto che scatterebbe al raggiungimento di un obiettivo sportivo preciso, ovvero la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Una formula che, almeno per ora, non ha ancora convinto del tutto il club rossoblù. Il Genoa, infatti, non avrebbe espresso un via libera immediato, preferendo prendersi del tempo per valutare ogni aspetto dell’operazione, sia dal punto di vista economico sia tecnico. Norton-Cuffy è considerato un elemento importante all’interno della rosa e la dirigenza ligure non intende privarsene senza adeguate garanzie.

Dal canto suo, la Juventus resta vigile e non sembra intenzionata ad abbandonare la pista. Il profilo del classe 2004 viene apprezzato per la sua spinta, la duttilità e i margini di crescita. I numeri stagionali parlano di un rendimento in costante crescita: un gol, un assist e 22 presenze complessive che hanno acceso i riflettori sul suo percorso.In attesa di sviluppi concreti, il dialogo tra le parti prosegue, con la Juventus pronta a cogliere eventuali spiragli per rinforzare la fascia destra in vista delle prossime sfide.

Si lavora per Kolo Muani

La Juventus continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un nuovo riferimento offensivo e il profilo che resta in cima alle preferenze è quello di Randal Kolo Muani.

Il club bianconero ha intensificato i contatti nelle ultime settimane per capire se esistano margini concreti per riportare l’attaccante francese in Serie A, ma la strada resta complessa. Al momento il giocatore è infatti in prestito al Tottenham, che non sembra intenzionato a rinunciare facilmente a un elemento considerato importante nel proprio progetto tecnico. Solo un eventuale passo indietro degli Spurs potrebbe riaprire scenari favorevoli per la Juventus.

In quel caso, però, i dirigenti torinesi dovrebbero tornare a sedersi al tavolo con il Paris Saint-Germain, proprietario del cartellino. I rapporti tra le due società non sono dei migliori dopo la trattativa saltata la scorsa estate, quando non si trovò l’intesa proprio per Kolo Muani. Un precedente che rende l’operazione delicata, ma non del tutto impossibile oggi.