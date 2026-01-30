Il Torino ha definito un’operazione di mercato con il Cagliari, assicurandosi le prestazioni del centrocampista Matteo Prati, classe 2003. Il giovane talento è giunto a Torino per sostenere le visite mediche necessarie presso l’Istituto di Medicina dello Sport, una struttura ubicata all’interno dello stadio Olimpico Grande Torino.
Dettagli dell’accordo
L’intesa raggiunta con il Cagliari prevede la formula del prestito, con un'opzione di riscatto fissata intorno ai sette milioni di euro. Una volta completato l’iter delle visite mediche, Prati procederà alla firma del contratto che sancirà ufficialmente il suo legame con il club granata.
Tempistiche e prospettive
La situazione è caratterizzata da una corsa contro il tempo. Il tecnico Marco Baroni esprime la speranza di poter includere Prati nell'organico già in vista della prossima, delicata sfida casalinga contro il Lecce, in programma domenica allo stadio Olimpico Grande Torino.
Strategia di mercato
L’interesse per Prati si inserisce in una più ampia strategia di mercato del Torino, mirata al rinforzo del centrocampo. La dirigenza granata era alla ricerca di elementi capaci di apportare un significativo cambiamento alla fisionomia del reparto, cercando soluzioni che integrassero il gruppo senza stravolgerlo completamente.