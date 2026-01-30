Il Como si prepara ad affrontare l’Atalanta con una novità importante: Álvaro Morata è tornato pienamente a disposizione e potrebbe essere schierato come unica punta nella sfida che mette in palio punti preziosi per la zona Champions League.

Le scelte di formazione

Il tecnico del Como dovrà fare a meno di Anastasios Douvikas, fermato da un infortunio alla caviglia rimediato nella partita di Coppa Italia contro la Fiorentina. Al suo posto potrebbe avanzare Nico Paz, ma la vera novità è il recupero di Morata, autore di un gol decisivo nella stessa sfida di Coppa Italia.

Ancora indisponibili Diao, alle prese con una lesione del bicipite femorale, e Goldaniga, out per un problema al tallone.

Modulo e uomini chiave

In una partita definita “d’alta quota”, il Como potrebbe affidarsi a Morata come unica punta, supportato da Rodriguez, Paz e Baturina. In porta ci sarà Butez, con Valle a destra, Vojvoda a sinistra e Ramon e Kempf al centro della difesa. A centrocampo spazio a Perrone e Da Cunha.

Il contesto del ritorno di Morata

Morata è arrivato al Como in prestito con obbligo di riscatto dal Milan, dopo una parentesi al Galatasaray. Il suo arrivo era stato ufficializzato lo scorso agosto, quando aveva dichiarato: “Sono veramente felice di essere arrivato a Como… Ai tifosi e al Club prometto che darò il 200% in ogni allenamento e ogni partita, non vedo l’ora di indossare questa maglia.”

Il suo ritorno in campo e il gol in Coppa Italia rappresentano un segnale importante per il Como, che punta a consolidare la propria posizione in classifica e ambire a un posto in Champions League.