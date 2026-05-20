Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha rassicurato sull'avanzamento dei lavori a Bagnoli in vista della 38ª America's Cup. L'intervento, pur complesso e articolato, sta procedendo secondo le previsioni. Le dichiarazioni sono state rilasciate a Cagliari, alla vigilia delle regate preliminari della prestigiosa competizione velica, ospitata per la prima volta in Italia.

Manfredi ha specificato che "tutto sta procedendo regolarmente", con ritardi definiti "fisiologici". Questa affermazione conferma l'impegno nel rispettare le tempistiche, nonostante la complessità delle opere infrastrutturali necessarie per l'evento.

America's Cup: Sette squadre in gara, Italia in vantaggio

Una novità significativa è l'aumento delle squadre partecipanti: "Ora abbiamo anche un team in più", ha annunciato il sindaco. Si è passati da cinque a sette formazioni in gara, superando Barcellona con un bilancio di 7 a 6 squadre. Questo incremento è stato accolto come un segnale estremamente positivo, a riprova della forte attrattiva dell'Italia nel panorama velico internazionale.

Insieme alla presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, Manfredi ha sottolineato l'importanza dell'evento, fortemente voluto dal Governo italiano e gestito da Sport e Salute. La base logistica di Luna Rossa a Cagliari evidenzia il prestigio della manifestazione.

Regata preliminare a Napoli: Unione di città storiche

Durante l'incontro, è stata confermata la realizzazione di una regata preliminare anche a Napoli. "Sì, si farà e in questi giorni saprete anche la data", ha assicurato Manfredi. Questo appuntamento avrà un forte valore simbolico, unendo idealmente Cagliari e Napoli, due grandi città del Mediterraneo con una lunga storia legata al mare. "Sono due città che hanno tremila anni di storia, che sono nate sul mare", ha concluso il sindaco, rimarcando il profondo legame storico e culturale.

La 38ª America's Cup si configura come un appuntamento di risonanza globale per la vela, con l'Italia pronta ad accogliere team e appassionati, puntando su organizzazione, tradizione e innovazione.