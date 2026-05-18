La Juventus è in profonda crisi dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina. Un risultato che rischia di compromettere l’intera stagione e generare pesanti ripercussioni economiche. La corsa alla Champions League è ora appesa a un filo. Le speranze di qualificazione sono minime, richiedendo una vittoria nel derby della Mole e risultati favorevoli altrui.

Il clima in casa Juve è di grande incertezza. Giorgio Chiellini, il giorno dopo la sconfitta, ha dichiarato: "È stata sicuramente una giornata negativa e adesso viviamo alla giornata, aspettiamo di finire questo campionato".

Le sue parole riflettono la precarietà: l’ultima partita potrebbe non bastare per l’obiettivo minimo.

Spalletti: responsabilità e futuro

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha assunto pienamente le proprie responsabilità. Nel post-partita ha annunciato: "In settimana parlerò con John Elkann, sarà un'analisi di me stesso perché devo presentare qualcosa di più di ciò che ho presentato contro i viola: se i giocatori non reagiscono dal punto di vista mentale il primo responsabile sono io". Questa netta presa di posizione apre interrogativi sul suo futuro, nonostante il recente rinnovo fino al 2028.

Dirigenza, impatto economico e il bivio futuro

La stagione della Juventus rischia di concludersi in anticipo.

L'attenzione si sposta sulla dirigenza e sulle scelte recenti. Sotto esame l'operato di Spalletti e dei vertici societari, in particolare di Damien Comolli. Il suo progetto, avviato nel 2025, è ora fortemente in discussione dopo il mancato raggiungimento degli obiettivi. La mancata qualificazione alla Champions League potrebbe comportare una perdita economica tra i 60 e gli 80 milioni di euro, costringendo la proprietà a rivedere strategie e investimenti.

Un summit tra Spalletti ed Elkann è previsto in settimana per valutare la continuità tecnica e manageriale. Il rischio di una nuova rivoluzione ai vertici è concreto. La squadra dovrà onorare l’ultimo impegno stagionale nel derby contro il Torino. La Juventus si trova davanti a un bivio cruciale per ricostruire fiducia e stabilità.