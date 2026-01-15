Il Marocco ha conquistato l’accesso alla finale della Coppa d’Africa battendo la Nigeria ai calci di rigore per 4‑2, dopo che la semifinale si era chiusa sullo 0‑0 al termine dei tempi regolamentari e supplementari. La partita si è svolta a Rabat e la vittoria è stata decisa dalle parate decisive del portiere marocchino Bounou.

La semifinale di Rabat

La semifinale si è disputata a Rabat, dove il Marocco, paese ospitante, ha affrontato la Nigeria. Dopo centoventi minuti senza reti, la sfida è stata decisa ai rigori. Il portiere marocchino Yassine Bounou è stato determinante, respingendo due tiri avversari, mentre Youssef En‑Nesyri ha realizzato il rigore decisivo.

Il Marocco ha così vinto la serie per 4‑2 e si è qualificato per la finale.

Verso la finale di Coppa d'Africa

Il successo consente al Marocco di giocare la finale contro il Senegal, che nell’altra semifinale ha eliminato l’Egitto. La finale è in programma domenica 18 gennaio, sempre a Rabat. Il Marocco punta al primo titolo continentale dal 1976.

La partita è stata equilibrata e priva di vere occasioni da gol nei tempi regolamentari e supplementari. Il portiere nigeriano Stanley Nwabali ha compiuto alcune buone parate, ma non è riuscito a evitare la sconfitta ai rigori. I tiri di Samuel Chukwueze e Bruno Onyemaechi sono stati neutralizzati da Bounou, mentre En‑Nesyri ha trasformato il rigore decisivo.

Il Marocco, pur non brillando, ha creato più occasioni e ha sfruttato l’inerzia del match per imporsi. La finale vedrà affrontarsi le due nazionali africane meglio classificate nel ranking FIFA, in un confronto atteso e di alto livello.