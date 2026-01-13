Il Paris FC, neopromosso in Ligue 1, ha compiuto un'impresa storica al Parc des Princes, eliminando il Paris Saint‑Germain dalla Coppa di Francia ai sedicesimi di finale. Il match, disputato lunedì sera, si è concluso con un sorprendente 1‑0 in favore dei rossoblù.

La partita

Il gol decisivo è arrivato alla mezz’ora della ripresa grazie a Jonathan Ikoné, ex prodotto del vivaio del PSG, che ha trafitto la difesa avversaria con freddezza. Nonostante il predominio territoriale del PSG, i campioni d’Europa non sono riusciti a concretizzare le numerose occasioni create, fallendo gol clamorosi con Barcola, Gonçalo Ramos e Kvaratskhelia.

Il contesto

Si tratta della prima sconfitta grave della stagione per la squadra di Luis Enrique, che nel 2025 aveva conquistato campionato, Coppa di Francia, Champions League, Supercoppa europea e Coppa intercontinentale. L’ultima eliminazione del PSG ai sedicesimi di Coppa di Francia risaliva alla stagione 2013‑2014. Il Paris FC, quindicesimo in classifica, ha così ottenuto un successo che segna l’inizio di una rivalità cittadina fino ad oggi impensata.

I dettagli

Il gol di Ikoné, arrivato al 74° minuto, è stato il frutto di un contropiede ben orchestrato, e l’ex giocatore del PSG - parte delle giovanili le ha giocate con i transalpini - non ha esultato per rispetto verso il suo passato. Il portiere del Paris FC, Obed Nkambadio, è stato decisivo con una serie di interventi che hanno negato il pareggio ai padroni di casa, nonostante il PSG abbia tirato venticinque volte verso la porta avversaria.