Alta tensione nel mondo del calcio italiano per la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale. L'opzione Andrea Pirlo è stata scartata a seguito delle accese polemiche sulla sua collaborazione con l'agenzia russa di scommesse Fonbet. La vicenda ha innescato un dibattito che coinvolge istituzioni sportive e politiche, con dichiarazioni significative dai vertici federali e governativi.

Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha risposto alle domande sulla posizione del direttore tecnico Paolo Maldini: "Su Maldini non posso dire niente", rinviando ogni decisione al consiglio federale e anticipando "domani sicuramente ci saranno novità".

Malagò ha replicato con fermezza al ministro dello Sport Andrea Abodi, che aveva commentato: "La rinuncia di Pirlo è una notizia che si commenta da sola, una situazione che avremmo voluto differente con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura". La controreplica del presidente federale è stata netta: "Bisogna vedere chi l'ha fatta la brutta figura", assicurando che la nomina del nuovo CT avverrà a breve.

Le dichiarazioni di Andrea Pirlo

Andrea Pirlo ha espresso la sua amarezza attraverso i social media, commentando il dibattito sul suo nome: "Ho appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della nazionale italiana".

L'ex campione ha chiarito la natura della sua collaborazione con Fonbet, ribadendo: "Nel corso della mia carriera [...] ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei Paesi in cui ho lavorato e dei contratti che ho sottoscritto". Ha specificato che la collaborazione "nasce nell'ambito del mio percorso lavorativo negli Emirati Arabi Uniti ed è esclusivamente di natura commerciale e sportiva", aggiungendo che "attribuire a tale collaborazione un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono". Pirlo ha ringraziato Paolo Maldini e Leonardo per "la stima e la fiducia" dimostrate, concludendo: "L'amore per l'Italia non dipende da un incarico.

Fa parte della mia storia, della mia identità e continuerà ad accompagnarmi, sempre".

Scenari e implicazioni politiche

Le polemiche intorno a Pirlo si sono concentrate non solo sulla sua esperienza tecnica, ma soprattutto sul suo ruolo di ambasciatore di Fonbet, un bookmaker russo. Questa associazione è stata percepita come un elemento di imbarazzo istituzionale, specialmente nel contesto della sensibilità politica legata all'invasione russa dell'Ucraina. Diversi esponenti politici hanno sollevato dubbi sulla sua candidatura, invocando coerenza con la linea italiana verso Mosca. Anche il presidente del Senato ha espresso perplessità, definendo la scelta di Pirlo un "salto nel buio".

La situazione ha aperto interrogativi sulla permanenza di Paolo Maldini e Leonardo nei rispettivi ruoli, dato il loro presunto sostegno a un progetto basato su un tecnico giovane.

In caso di mancata nomina di Pirlo, i nomi di Roberto Mancini e Antonio Conte tornano in corsa come possibili candidati per la panchina azzurra. La vicenda evidenzia ancora una volta come la designazione del commissario tecnico della Nazionale sia un processo complesso, spesso travolto da dinamiche che vanno oltre le considerazioni puramente sportive, coinvolgendo politica, istituzioni e l'opinione pubblica.