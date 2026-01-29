La Cremonese si prepara alla sfida contro l’Inter allo Zini, con l’allenatore Davide Nicola che potrà schierare il nuovo acquisto Milan Djuric in attacco. L’arrivo del centravanti rappresenta un’opzione in più per conferire peso offensivo e continuità al reparto.

Non arrivano tuttavia buone notizie dall’infermeria: Michele Collocolo si è nuovamente fermato e non sarà della partita. Anche Warren Bondo continua a convivere con problemi fisici, e il suo rientro è ipotizzato non prima di un paio di gare. Queste assenze complicano le scelte in mezzo al campo, dove le alternative non abbondano.

Il mercato osserva il centrocampo

Il centrocampo resta il reparto più sotto osservazione anche fuori dal campo. La società guarda con attenzione al mercato e, nelle prossime ventiquattro ore, spera di trovare qualche rinforzo utile per dare respiro a Nicola e aumentare le rotazioni.

Il ritorno di Djuric

Il neo acquisto Milan Djuric, arrivato dal Parma con un contratto fino al 2027, torna a vestire la maglia grigiorossa dopo l’esperienza nella stagione 2012‑2013. Il suo ritorno rappresenta un’opportunità per l’attacco, offrendo nuove soluzioni sia a gara in corso sia nella costruzione del gioco offensivo.

In attesa del match contro l’Inter, la Cremonese spera che l’inserimento di Djuric possa dare una scossa al reparto avanzato.

Nel frattempo, la dirigenza lavora per rinforzare il centrocampo e affrontare al meglio le prossime sfide.

Dettagli sul trasferimento

Il trasferimento di Milan Djuric dal Parma alla Cremonese è stato ufficializzato il 27 gennaio 2026. L’attaccante bosniaco ha firmato un contratto fino al 2027 e fa ritorno in grigiorosso dopo aver già militato nel club nella stagione 2012‑2013.