Nata nel 2021 come seconda generazione delle monoposto di Formula 4, la Tatuus T-421 ha raggiunto a maggio 2026 il traguardo dei 500 esemplari prodotti e consegnati, confermandosi tra le vetture da competizione più diffuse e vendute a livello mondiale.

Un anniversario che il brand di Lainate ha voluto celebrare insieme ai propri dipendenti e alle aziende del gruppo Korus che contribuiscono quotidianamente allo sviluppo del progetto T-421: ATM-Autotecnica Motori, Breda Racing e Next Solution Technologies.

Oggi la T-421 è la monoposto di Formula 4 più utilizzata al mondo, impiegata in 16 campionati distribuiti tra Europa, Americhe, Asia e Oceania.

Dalla sua abitacolo sono passati alcuni dei talenti più promettenti del motorsport contemporaneo, come Kimi Antonelli e Arvid Lindblad, che dopo i primi passi proprio sulla F4 Tatuus di seconda generazione hanno proseguito la loro crescita fino ad approdare alla Formula 1.

“La cinquecentesima T-421 non è solamente un grande traguardo per Tatuus, ma un importante successo per l'intero movimento del motorsport internazionale - ha dichiarato il Ceo di Tatuus e del gruppo Korus Giovanni Delfino - Con la Formula 4, sin dalla prima generazione nel 2014, la FIA ha dato vita ad un nuovo modello di passaggio tra karting e monoposto che ha garantito ai piloti di arrivare sempre più preparati alle categorie superiori.

Un modello che è andato affermandosi nel corso di anni di grande sviluppo per il motorsport, nei quali tanti campionati sono nati e cresciuti fino a raggiungere, con la seconda generazione che oggi celebriamo, griglie che sfiorano le 50 vetture per round. Numeri che erano difficili da immaginare all'inizio di questo cammino ma che oggi determinano la meravigliosa quotidianità di tante delle aziende che compongono il gruppo Korus”.

Sulla stessa linea anche il presidente di Tatuus e del gruppo Korus, Gianfranco De Bellis: “Nella storia di Tatuus sono molti i modelli che hanno trovato ampia diffusione nei campionati globali e mostrato capacità formative senza pari per i piloti - ha aggiunto il presidente di Tatuus e del gruppo Korus Gianfranco De Bellis -.

La T-421 sta scrivendo pagine meravigliose della storia del nostro brand e insieme alla vettura di prima generazione è ormai prossima agli 800 esemplari prodotti. Volumi che ci permettono di puntare alla quota di 1000 monoposto sfiorata dai diversi modelli di Formula Renault che nei primi anni duemila hanno segnato una svolta nella nostra storia e nel percorso di crescita di ogni pilota”.

La T-421 rappresenta la seconda generazione delle monoposto Formula 4 e ha preso il posto della T-014, prodotta dal 2014 al 2021 in poco meno di 300 unità, nata come piattaforma di accesso ideale dal karting alle monoposto e utilizzata anche da futuri protagonisti della Formula 1 come Lando Norris, Oscar Piastri, Max Verstappen, Isack Hadjar, Liam Lawson, Lance Stroll, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto e Franco Colapinto.

Il modello T-421 è uno dei principali esempi di cooperazione industriale all’interno del gruppo Korus, considerato oggi uno degli ecosistemi di riferimento nel motorsport e nell’ingegneria applicata. Le aziende del gruppo coinvolte nello sviluppo hanno contribuito fin dall’inizio al progetto, in un sistema integrato che ogni anno genera nuove vetture, motori e soluzioni tecniche. In particolare, ATM-Autotecnica Motori fornisce il propulsore 4 cilindri in linea di derivazione Abarth che equipaggia la monoposto; Breda Racing si occupa di componentistica e strumentazione, inclusi halo e componenti delle sospensioni; mentre Next Solution Technologies sviluppa l’impianto elettronico ed elettromeccanico, oltre a volanti e rain light.

Il traguardo delle 500 unità non rappresenta un punto di arrivo: la produzione della T-421 proseguirà fino al 2028, anno previsto dai regolamenti FIA per l’arrivo della nuova generazione 3, già in fase di sviluppo all’interno del gruppo Korus.