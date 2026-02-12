Giovedì 12 febbraio, nel cuore delle Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina 2026, l’Italia torna protagonista con una giornata ricca di appuntamenti: dallo slittino alla velocità sul ghiaccio, passando per lo sci alpino e lo short track.

Slittino: la staffetta a squadre punta al podio

Alle ore 18:30 è in programma la gara a squadre di slittino, che rappresenta una nuova occasione per gli azzurri dopo i successi ottenuti nei doppi femminile e maschile nei giorni precedenti. L’evento si svolge sulla pista olimpica Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo.

Sci alpino, SuperG femminile: Brignone e Goggia cercano la medaglia

Alle 11:30, a Cortina, Federica Brignone e Sofia Goggia saranno al via del SuperG femminile. Le due campionesse azzurre cercano una medaglia dopo le recenti prestazioni: Brignone, reduce da un grave incidente, e Goggia, già bronzo in discesa, puntano a confermare il loro valore.

Pattinaggio di velocità e short track: Lollobrigida e Fontana in gara

Nel pomeriggio, alle 16:30, torna in pista Francesca Lollobrigida nei 5.000 metri di pattinaggio di velocità, dopo il trionfo nei 3.000 metri. In serata, Arianna Fontana sarà impegnata nei 500 metri di short track, con l’obiettivo di conquistare la sua tredicesima medaglia olimpica e raggiungere il record di Edoardo Mangiarotti.

Altri azzurri in competizione

La giornata si apre già al mattino con il curling femminile (Italia‑Svizzera alle 9:05), lo skeleton maschile (Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari alle 9:30 e 11:08), e lo snowboard cross maschile con Ferrari, Sommariva e Visintin. Nel pomeriggio, spazio anche allo sci di fondo (10 km tecnica libera donne) e allo short track maschile (1000 m).

Il programma dello slittino

