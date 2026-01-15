Il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha commentato a caldo la sconfitta per uno a zero contro l’Inter, sottolineando la qualità della prestazione offerta dai suoi e la necessità di trasformare l’impegno in punti.

L'analisi della partita

“Capita spesso che facciamo ottime prestazioni ma l’episodio ti gira contro. Abbiamo fatto veramente molto bene. Ci stava abbassarsi un po’ nel secondo tempo, guardate i loro cambi e i campioni che possono inserire. Peccato, abbiamo preso un gol che ci siamo fatti un po’ da noi, siamo stati ingenui. Ci teniamo la prestazione ma ora servono i risultati”.

Con queste parole, rilasciate a DAZN al termine del match, Di Francesco ha evidenziato la buona prova della squadra, pur ammettendo l’ingenuità che ha portato al gol decisivo subito.

Gestione del gioco e mentalità

Il tecnico ha poi aggiunto: “Contro queste squadre se gli ridai sempre la palla, prima o poi creano qualcosa. Volevamo costruire da dietro, poi siamo calati a livello qualitativo. Mi aspettavo un secondo tempo di sofferenza. Avrei voluto una migliore gestione della palla nella parte centrale del secondo tempo. Mi dispiace per oggi, dobbiamo credere di poterci giocare le partite con tutti con questa organizzazione e compattezza”. Queste parole mettono in luce la volontà di mantenere un’identità di gioco, pur riconoscendo le difficoltà incontrate nella ripresa.

La prestazione del Lecce è stata giudicata positiva, soprattutto nel primo tempo, ma la squadra ha pagato un calo nella gestione del possesso palla nella ripresa, che ha favorito l’Inter. Il tecnico ha ribadito che la classifica è corta e che è fondamentale iniziare a raccogliere punti, nonostante la fiducia nella propria organizzazione e compattezza.