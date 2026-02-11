Milano‑Cortina, 11 febbraio 2026 – Durante la competizione di half-pipe ai Mondiali di snowboard, la cinese Liu Jiayu è incorsa in un incidente. La campionessa è caduta dopo un salto mentre si trovava in tredicesima posizione, impegnata nella lotta per un posto in finale. L'imprevisto ha suscitato una reazione immediata tra il pubblico, che si è ammutolito, mentre la musica di sottofondo è stata prontamente interrotta.

L'incidente e i soccorsi

Ripresa della competizione

Dopo l'intervento dei soccorsi, necessario per garantire la sicurezza e assistere l'atleta, la gara di half-pipe è stata sospesa. La competizione è poi ripresa regolarmente, permettendo agli altri partecipanti di proseguire la loro performance.

Il contesto della gara

