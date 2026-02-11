Si è conclusa la mattinata della prima delle tre giornate di test ufficiali di Formula 1 sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Max Verstappen ha ottenuto il miglior tempo, chiudendo in 1’35"433.

Alle sue spalle si sono piazzati Oscar Piastri con la McLaren, staccato di 0"169, e George Russell con la Mercedes, a 0"675. Quarto tempo per Lewis Hamilton al volante della Ferrari, con un distacco di un secondo netto.

Dettagli della sessione mattutina

La sessione mattutina, della durata di quattro ore, ha visto Verstappen dominare la classifica tempi con un crono di 1’35"433.

Piastri ha seguito a breve distanza (+0"169), mentre Russell ha chiuso terzo (+0"675). Hamilton, al volante della Ferrari, ha ottenuto il quarto tempo, con un distacco di un secondo esatto dal leader.

Contesto e prospettive dei test

Questa prima giornata di test rappresenta un momento cruciale per i team, chiamati a raccogliere dati fondamentali in vista dell’inizio del campionato. La prestazione di Verstappen conferma la competitività della Red Bull, mentre Ferrari, McLaren e Mercedes mostrano segnali incoraggianti.

Secondo una cronaca live, al termine delle prime quattro ore Verstappen era al comando, seguito da Piastri, Russell e Hamilton. Arvin Lindblad, rookie della Racing Bulls, si è distinto per il numero di giri completati, mentre Sainz guidava la classifica dei giri percorsi. Hamilton ha lavorato sui long run, avvicinandosi ai tempi di Verstappen nel finale della sessione.