La Fiorentina ha un nuovo presidente: Giuseppe B. Commisso, figlio del magnate italo-americano Rocco Commisso, morto il 16 gennaio del 2026, è stato nominato alla guida del club viola dal Consiglio di amministrazione riunitosi oggi a Firenze.

La decisione è stata presa dal Consiglio di amministrazione della società, che ha confermato Mark Stephan nel ruolo di Chief Executive Officer e Alessandro Ferrari in quello di direttore generale. Giuseppe Commisso assume la presidenza dopo aver già ricoperto ruoli di rilievo nella governance del club.

Le prime parole del nuovo presidente

“È un grande onore”, ha dichiarato Commisso jr attraverso i canali del club. “Desidero esprimere il mio pieno sostegno a Stephan e a Ferrari, la cui leadership e continuità manageriale rappresentano un elemento fondamentale per il presente e il futuro della società. Colgo inoltre l’occasione per ringraziare mia madre Catherine: la sua nomina nel Cda come membro riflette la continuità dell’impegno della nostra famiglia, seguendo le orme di quanto fatto da mio padre, Rocco. Sono profondamente determinato a portare avanti l’eredità di mio padre e la visione che ha costruito per la Fiorentina. Continueremo a lavorare con determinazione per rafforzare il club nel pieno rispetto dei suoi valori, della sua storia e del legame con la città e i suoi tifosi, così come mio padre ha fatto fino ad oggi”.

Contesto e continuità

La nomina di Giuseppe B. Commisso segna un passaggio generazionale nella guida della Fiorentina, con l’intento dichiarato di proseguire una visione di lungo periodo improntata alla stabilità, alla sostenibilità e al consolidamento del ruolo del club nel panorama calcistico nazionale e internazionale.

La conferma di Mark Stephan come Ceo e di Alessandro Ferrari come direttore generale, insieme all’ingresso di Catherine Commisso nel Cda, sottolineano la volontà di mantenere continuità nella gestione societaria e nella visione strategica.

La visione per il futuro

