Alla vigilia della sfida di Champions League tra Borussia Dortmund e Inter, il tecnico Niko Kovac ha sottolineato l’importanza del fattore campo e del sostegno dei tifosi. In conferenza stampa ha dichiarato: “Domani ce la giochiamo contro una squadra fortissima, arrivata due volte in finale negli ultimi tre anni. Dobbiamo difendere bene e sfruttare tutte le occasioni che avremo davanti. Questo stadio è magico, trasmette forza ed energia: dobbiamo sfruttarlo domani”.

La solidità difensiva contro l’Inter

Kovac ha poi evidenziato la pericolosità dell’avversario: “L’Inter è il tipico avversario contro cui bisogna fare attenzione a non subire gol, visto che non avremo poi così tante chance per segnare.

Abbiamo il pubblico dalla nostra, so che i tifosi saranno lì per noi e ci aiuteranno”.

Conoscenza reciproca e dinamismo della squadra

Il tecnico ha infine aggiunto: “Questo gruppo lavora insieme ormai da anni, tutti si conoscono benissimo. In passato è stata una squadra dominante, ora vedo grande velocità in transizione e dobbiamo essere consapevoli del loro modo di giocare. L’Inter è una squadra molto dinamica e moderna, non è ciò che a volte si dice delle italiane”.

Contesto della partita: assenze e motivazioni

Il Borussia Dortmund dovrà fare a meno di alcuni elementi chiave: Niklas Süle e Marcel Sabitzer sono indisponibili per infortunio, mentre Daniel Svensson è squalificato. Nonostante queste assenze, il tecnico ha ribadito che il sostegno del pubblico di casa potrà fare la differenza e rappresenta un vantaggio significativo per la squadra nella competizione.