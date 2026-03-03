Jasmine Paolini è l’unica italiana presente nel tabellone principale del BNP Paribas Open, terzo WTA 1000 stagionale, in programma a Indian Wells. La tennista azzurra, testa di serie numero sette, entrerà in campo direttamente al secondo turno, dove affronterà l’austriaca Anastasia Potapova o una qualificata. Il sorteggio l’ha inserita nella parte alta del tabellone, in un quarto che include anche la numero uno del mondo, Aryna Sabalenka.
Il percorso di Paolini nel torneo
Nel suo cammino, Paolini potrebbe incrociare al terzo turno la cinese Xinyu Wang, trenta teste di serie.
Il posizionamento nel lato alto del tabellone la colloca, idealmente, nello stesso percorso di Aryna Sabalenka, aumentando l’interesse per un potenziale confronto tra le due giocatrici.
Precedenti partecipazioni a Indian Wells
Nelle sue cinque precedenti partecipazioni al torneo californiano, Jasmine Paolini non è mai andata oltre gli ottavi di finale. Nell’edizione del 2024, fu eliminata in tre set proprio da Anastasia Potapova, mentre nel 2025 la sua corsa si interruppe contro Liudmila Samsonova.
La classifica WTA e il contesto italiano
Secondo la classifica WTA aggiornata al 2 marzo, Paolini mantiene saldamente il settimo posto con 4.232 punti, confermando la sua presenza tra le prime dieci tenniste del mondo.
La vetta della classifica è occupata da Aryna Sabalenka, seguita da Iga Świątek ed Elena Rybakina. Il torneo di Indian Wells, che si svolgerà dal 4 al 15 marzo, rappresenta un’occasione cruciale per Paolini per consolidare o migliorare ulteriormente la sua posizione nel ranking mondiale.