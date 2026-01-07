Paura nella mattinata del 6 gennaio a Cosenza, dove un violento incidente stradale ha coinvolto due auto sulla trafficata Via Popilia. L’impatto è avvenuto intorno alle 5:00 e una delle vetture è finita contro il distributore di carburanti Metallo. Quattro persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale, ma per fortuna non sarebbero in pericolo di vita.

Le dinamiche dell'incidente

L'incidente ha visto coinvolti due veicoli: una Golf e una Audi A1. Le prime ricostruzioni parlano di un impatto violento, le cui cause sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine.

Dopo lo scontro, l'Audi A1, con tre persone a bordo, ha terminato la sua corsa contro il distributore di carburante, creando una situazione di grande pericolo a causa delle perdite di carburante. L’altra auto coinvolta, una Golf, è finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti prontamente la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato.

Interventi e sicurezza: Polizia Locale e Vigili del Fuoco in azione

I soccorsi sono stati tempestivi, con le forze dell'ordine che hanno rapidamente messo in sicurezza l'area. La priorità è stata quella di evitare ulteriori rischi, in particolare legati alle perdite di carburante, che avrebbero potuto provocare un incendio. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per contenere ogni pericolo legato alla fuoriuscita di liquidi infiammabili, mentre la Polizia Locale ha iniziato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente.

La zona è stata delimitata per consentire le operazioni di soccorso e per garantire la sicurezza pubblica.

Quattro persone rimaste ferite

Nel sinistro sono rimaste coinvolte quattro persone. Tre giovani erano a bordo dell'Audi A1, mentre un altro conducente si trovava alla guida della Golf. I soccorritori del 118 sono intervenuti prontamente e hanno trasportato tutti i feriti in ospedale. Fortunatamente, le condizioni dei coinvolti non sarebbero gravi, eccetto per il conducente dell’Audi A1, che ha riportato una frattura alla gamba.

Incidente anche a Reggio Calabria

Un altro grave incidente stradale era stato già registrato in Calabria, questa volta nella serata del 4 gennaio a Catona, un quartiere situato a nord di Reggio Calabria.

L'incidente, verificatosi intorno all'ora di cena, ha coinvolto ben cinque veicoli, causando seri disagi alla viabilità della zona. Secondo le prime ricostruzioni, diverse persone sono rimaste ferite, seppur le loro condizioni non siano ancora chiare. Una delle auto coinvolte ha terminato la sua corsa contro un palo della luce, proprio nei pressi della colonnina Q8, aggravando ulteriormente la situazione.