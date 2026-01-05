Un incidente stradale si è verificato nella mattinata del 4 gennaio, intorno alle 11:20, in via Giorgio La Pira, nel comune di Lamezia Terme. Due veicoli sono stati coinvolti nel sinistro: una Fiat Panda e una Fiat Stilo. A causa dell'impatto, la Panda si è ribaltata su un fianco, bloccando parzialmente la carreggiata. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha garantito la sicurezza dell'area e dei veicoli coinvolti, mentre la Polizia Locale ha gestito la viabilità. Fortunatamente, il conducente della Panda è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale per accertamenti.

L'incidente ha causato rallentamenti temporanei del traffico. Un altro incidente è stato registrato anche il 3 gennaio a Fuscaldo: coinvolti un motociclista e un camion.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto sulla via Giorgio La Pira, una delle strade principali di Lamezia Terme. A causa dell'impatto tra la Fiat Panda e la Fiat Stilo, la Panda ha subito danni significativi, ribaltandosi su un fianco. Il conducente della Panda, rimasto ferito, è stato immediatamente soccorso dal personale del SUEM 118 e trasportato in ospedale per ricevere cure mediche.

Altri incidenti in Calabria: Fuscaldo e la Statale 18

L'incidente di Lamezia Terme non è l'unico in Calabria. Il 3 gennaio 2026, si è verificato un grave sinistro lungo la Statale 18 a Fuscaldo, dove sono rimasti coinvolti un motociclista e un camion.

L’incidente ha avuto esito tragico per il motociclista, che ha riportato gravi ferite e un trauma cranico. L’intervento dell’elisoccorso è stato necessario per trasferirlo d’urgenza in ospedale. Come nel caso di Lamezia Terme, anche in questa zona sono stati registrati rallentamenti del traffico, dovuti alle operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi coinvolti nell'incidente.