L’Inter si prepara ad affrontare il Lecce nel recupero della sedicesima giornata senza Hakan Calhanoglu, fermato da un risentimento muscolare al soleo sinistro accusato nel finale della gara contro il Napoli. Il tecnico Cristian Chivu dovrà dunque rivedere la regia della squadra, con alcune soluzioni già delineate.

Le condizioni di Calhanoglu e i tempi di recupero

Il centrocampista turco ha avvertito un fastidio muscolare al polpaccio circa dieci minuti prima del termine della partita contro il Napoli, chiedendo il cambio. Gli esami hanno confermato un risentimento al soleo sinistro, che lo terrà fuori non solo per la sfida con il Lecce, ma anche per le successive partite contro Udinese, Arsenal e Pisa.

Il suo ritorno è previsto per fine gennaio, con l’obiettivo di essere disponibile per la gara di Champions League contro il Borussia Dortmund o, in alternativa, rientrare direttamente a febbraio.

Le scelte di Chivu per la regia

Per sostituire Calhanoglu, Chivu sembra orientato a schierare Mkhitaryan titolare, che prenderà il posto da mezzala sinistra. In regia, invece, è pronto a essere schierato Piotr Zielinski, uno dei migliori interpreti dell’Inter in questa stagione. In alternativa, il tecnico potrebbe optare per spostare Nicolò Barella in cabina di regia, ruolo già ricoperto in passato.

Avvicinamento al match e gestione del gruppo

In vista della partita con il Lecce, Chivu ha deciso di non far svolgere l’allenamento alla vigilia, concedendo un giorno di riposo alla squadra. I nerazzurri si ritroveranno direttamente la mattina della gara alla Pinetina, una scelta dettata dall’intenso calendario che sta affrontando la squadra.