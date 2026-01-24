A Simonhöhe, in Austria, la coppia italiana formata da Lucia Dalmasso e Aaron March ha conquistato un eccellente secondo posto nella gara di slalom gigante parallelo (PGS) a coppie miste. Gli azzurri sono stati superati solo dalla squadra austriaca nella competizione conclusiva.

La competizione a coppie miste

Dopo le prove individuali disputate il giorno precedente, gli atleti sono tornati in pista per la competizione a coppie miste. Nella Big Final, la squadra austriaca composta da Sabine Payer e Andreas Prommegger ha avuto la meglio sull'Italia I, tagliando il traguardo con un vantaggio di 52 centesimi su Dalmasso e March.

La terza posizione è andata agli Stati Uniti I, con Walker Overstake e Iris Pflum, che si sono imposti nella Small Final sulla Slovenia I, formata da Tim Mastnak e Gloria Kotnik. Le altre due formazioni italiane in gara, Italia II (con Bormolini e Caffont) e Italia III (con Messner e Coratti), si sono fermate ai quarti di finale, non riuscendo ad accedere alle fasi successive della competizione.

La classifica a coppie miste

Grazie a questo importante risultato, la coppia Dalmasso–March mantiene la leadership nella speciale classifica a coppie miste. Si tratta di una prova che, tuttavia, non sarà inclusa nel programma olimpico, limitandone così la visibilità futura.

Risultati delle gare individuali

Nella gara individuale disputata il giorno precedente, Roland Fischnaller ha conquistato la vittoria nello slalom gigante parallelo maschile a Simonhöhe. Aaron March si è classificato terzo, consolidando la sua posizione di leader nella classifica generale di Coppa del Mondo. Nella prova femminile, Ester Ledecka ha trionfato, mentre Lucia Dalmasso ha ottenuto un buon quinto posto, dimostrando la competitività delle atlete italiane.