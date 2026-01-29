L’Inter ha sconfitto il Borussia Dortmund per 2-0 nella serata di mercoledì al Westfalenstadion. Le reti di Federico Dimarco su punizione e di Andy Diouf nel recupero, tuttavia, non sono state sufficienti per garantire la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League.

Una vittoria che non basta

La partita, giocata sotto una nevicata, ha visto il Borussia Dortmund creare le occasioni più significative nel primo tempo. Serhou Guirassy ha mancato una ghiotta opportunità da pochi metri, mentre Sommer si è distinto con un salvataggio su un colpo di testa di Bonny.

L’Inter ha replicato con un tentativo di Dimarco, ma senza impensierire realmente la difesa avversaria.

La svolta è arrivata nella ripresa: al 35’ del secondo tempo, Federico Dimarco ha siglato una punizione magistrale che ha scavalcato la barriera e si è insaccata in rete, portando in vantaggio i nerazzurri. Nel recupero, Andy Diouf ha chiuso definitivamente la partita con un tiro rasoterra deviato che ha superato il portiere Kobel.

Playoff inevitabili

Nonostante il successo, l’Inter ha concluso la fase a gironi al decimo posto nella classifica unica, un piazzamento non sufficiente per accedere direttamente agli ottavi di finale. Questa posizione costringe la squadra allenata da Cristian Chivu a disputare i playoff, dove affronterà una tra Bodo/Glimt e il Benfica di José Mourinho.

Contesto e statistiche

L’Inter ha raggiunto per la prima volta nella sua storia due vittorie esterne consecutive contro squadre tedesche in Champions League, un primato che segue il successo per 2-1 contro il Bayern Monaco nella stagione precedente. Federico Dimarco ha segnato il suo secondo gol nella competizione alla sua quarantatreesima presenza. Andy Diouf, invece, ha realizzato il suo primo gol in Champions alla quarta apparizione, diventando il quinto giocatore francese a segnare per l’Inter nella massima competizione europea.