La Juventus continua a muoversi con decisione sul mercato, lavorando a più tavoli per sistemare la rosa e trovare soluzioni funzionali sia dal punto di vista tecnico sia economico. Tra le operazioni più calde c’è lo scambio con il Bologna che coinvolge Emil Holm e Joao Mario, una trattativa che potrebbe sbloccare il reparto dei terzini. A fare il punto della situazione è stato Fabrizio Romano, che ha spiegato lo stato dell’arte dell’operazione attraverso X: “La Juve ha un accordo raggiunto con Holm e con i suoi procuratori. Rapporto molto buono.

Sono gli stessi agenti di Zhegrova con cui la Juve ha un ottimo rapporto specialmente Damien Comolli. Quindi accordo raggiunto con Holm sul contratto, Juve pronta lato Holm. Bisognerà capire adesso se si sblocca il discorso Joao Mario-Bologna perché quello è lo scambio per fare questo giro di di terzini”.

Il nodo Joao Mario nello scambio con il Bologna

Nonostante l’intesa già trovata con Emil Holm, il vero ostacolo alla chiusura dell’operazione resta Joao Mario. La Juventus ha definito ogni dettaglio con il laterale svedese e con il suo entourage, ma ora serve il via libera del portoghese per completare il puzzle. Romano ha infatti chiarito quali sono gli aspetti ancora da risolvere, sottolineando come la trattativa sia in una fase di attesa: “Quindi si sta aspettando che Joao Mario dia il via libera al Bologna.

C’è anche un tema di stipendio. Chiaramente lo stipendio di Joao Mario che arrivava dal Porto alla Juventus è uno stipendio diverso, quindi bisogna ristrutturarlo, capire anche insieme ai procuratori di Joao Mario come si incastra questo discorso. La Juve sta aspettando, Holm è pronto, per cui vediamo se e quando si sbloccherà questo discorso con Joao Mario, ma questa è lo stato dell’arte”.

La Juventus, dunque, ha già fatto la propria parte. L’accordo con Holm è totale e l’operazione è considerata strategica per garantire a Luciano Spalletti un’alternativa affidabile come vice di Pierre Kalulu. Tuttavia, senza la disponibilità dell’ex Porto al trasferimento in Emilia, lo scambio non può essere formalizzato.

Un passaggio che resta centrale anche per motivi economici, visto il necessario adeguamento dell’ingaggio del portoghese.

Il sondaggio della Fiorentina e un futuro in bilico

Nel frattempo, sul futuro di Joao Mario si registra anche un interesse esterno. La Fiorentina avrebbe infatti effettuato un semplice sondaggio per il terzino portoghese, chiedendo informazioni sulla sua situazione. Al momento non si parla di una trattativa avanzata, ma il segnale è chiaro: il giocatore non è considerato intoccabile e il suo ciclo in bianconero potrebbe essere arrivato al capolinea.

La sensazione è che l’avventura dell’ex Porto alla Juventus stia progressivamente perdendo slancio. Il portoghese non riesce a trovare spazio e il suo impiego è stato estremamente limitato anche sotto la gestione di Spalletti.

Emblematico il caso della sfida contro il Monaco, match caratterizzato da un ampio turnover, nel quale Joao Mario non è comunque sceso in campo.

In questo contesto, lo scambio con il Bologna resta la soluzione preferita dalla Juventus, ma l’inserimento della Fiorentina potrebbe aprire nuovi scenari. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dalle condizioni economiche dell’operazione, in un incastro di mercato che potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro.