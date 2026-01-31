La Juventus continua apparentemente a guardare le altre big chiudere trattative di mercato, creando un malcontento crescente fra le fila dei propri sostenitori. Secondo alcuni, il club piemontese avrebbe però l'attenuante della mancanza di liquidità da poter impiegare in questo gennaio, una "scusa" poco credibile per Edoardo Mecca. Lo speaker radiofonico esperto di calciomercato, ha quindi scritto un messaggio sul proprio account X puntando il dito sull'operato dell'attuale dirigenza della Juve: "Potete contestarmi quanto volete ma la Juventus ha avuto fiori di dirigenti che sapevano operare benissimo sul mercato anche senza soldi o con poco budget.

La storia del non poter spendere non regge più anche perché tanto denaro ultimamente è stato gestito malissimo e sperperato". Parole, quelle di Mecca, che vanno in controtendenza rispetto a un certo tipo di pensiero e che quindi hanno catturato l'attenzione di diversi utenti su X.

Juve, i tifosi rispondono a Mecca

Le parole di Mecca in pochi minuti hanno acceso la discussione fra i suoi sostenitori sul web: "Senza contestare nulla. 1) I fior di dirigenti di una volta operavano in un contesto in cui la Serie A era la Premier (oggi economicamente c'è la Premier, la Liga, il PSG, l'Arabia e tra poco pure la Turchia davanti) 2) Il denaro è stato gestito malissimo e sperperato proprio perché pure i prestiti fatti lo scorso anno son costati quanto un cartellino, spesso a fondo perduto" scrive un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Paradossalmente negli ultimi anni hanno persino fatto peggio quando avevano budget… Roma, Milan e persino Napoli con mercato bloccato, hanno portato almeno un paio d’innesti richiesti dall’allenatore. Non ci si lamenti se alla fine si resterà fuori dalle 4,perché così si rischia".

Spalletti e la preoccupazione di una stagione complessa

E in effetti, proprio l'esser tagliati fuori dalla lotta per almeno il quarto posto valido per la Champions League sarebbe una delle preoccupazioni dell'attuale allenatore della Juventus Luciano Spalletti. L'umore del toscano, secondo indiscrezioni delle scorse ore, starebbe diventando sempre più nero e questo perché le altre concorrenti della compagine bianconera hanno messo a segno almeno un colpo per rinforzare la propria rosa.