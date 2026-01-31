Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira sul proprio account X, la Juventus avrebbe chiesto informazioni per George Ilenikhena, attaccante del Monaco considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo. Un sondaggio che conferma la volontà del club di guardare al futuro senza perdere di vista le esigenze immediate della squadra.

Ilenikhena nel mirino: la Juve propone il prestito con diritto

Stando alle indiscrezioni di Schira la Juventus avrebbe proposto al Monaco una formula ormai ricorrente in questo mercato invernale per i bianconeri: prestito con diritto di riscatto.

Una soluzione che consentirebbe alla Juventus di valutare il rendimento del giovane attaccante senza esporsi subito a un investimento definitivo, lasciandosi la possibilità di affondare il colpo in un secondo momento. Ilenikhena, classe 2006, è considerato un profilo di grande prospettiva, dotato di fisicità, velocità e margini di crescita importanti. Il Monaco, però, resta prudente e non avrebbe ancora aperto ufficialmente all’uscita del giocatore, consapevole del suo potenziale e del valore che potrebbe acquisire nel medio periodo. La Juventus osserva e attende, pronta a capire se ci siano spiragli per trasformare il semplice interesse in una trattativa concreta.

Non solo Ilenikhena: Demirović e il ritorno di fiamma per Kolo Muani

Il nome dell’attaccante del Monaco non è però l’unico sul tavolo della dirigenza juventina. Sempre secondo Nicolò Schira, la Juventus avrebbe ricevuto anche la candidatura di Ermedin Demirović, centravanti dello Stoccarda, profilo più esperto e già abituato a ritmi elevati. Un’opzione che viene valutata ma che, al momento, non sembra rappresentare la priorità assoluta. Parallelamente, resta aperta la pista che porta a Randal Kolo Muani. Il prestito dell’attaccante francese dal Tottenham sembrava definitivamente sfumato dopo il gol segnato dallo stesso nell'ultima gara di Champions League. Eppure, nelle ultime ore, la situazione potrebbe nuovamente evolversi, con la Juventus ancora in attesa di una risposta definitiva da Londra. Un intreccio di nomi e strategie che testimonia come il club piemontese stia lavorando su più fronti per rinforzare l’attacco, nonostante le grandi difficoltà economiche palesate.