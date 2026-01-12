La Juventus affronterà la Cremonese all’Allianz Stadium questa sera senza Francisco Conceição. L’attaccante portoghese non ha superato i fastidi muscolari e sarà assente per il secondo match consecutivo, dopo aver saltato la trasferta contro il Sassuolo. Tra le note positive, Lloyd Kelly è stato recuperato ed è a disposizione di Luciano Spalletti.

Indisponibili: le condizioni

Francisco Conceição rimane indisponibile a causa di un problema muscolare che gli impedisce di essere al meglio per la partita contro la Cremonese. Questa è la seconda partita consecutiva che il portoghese salta, dopo l'assenza contro il Sassuolo.

Invece, Kelly è tornato disponibile e figura nell’elenco dei convocati di Spalletti.

Le assenze

Oltre a Conceição, restano indisponibili anche Gatti, Rugani, Vlahović e Milik. L’allenatore dovrà fare a meno di diversi giocatori chiave, ma potrà contare sul rientro di Kelly per rinforzare la difesa.

Miretti trequartista?

Nei giorni scorsi era già trapelata la difficoltà di recuperare Conceição per la partita contro la Cremonese, mentre Kelly era in netto miglioramento e vicino al rientro. Si prevede che Fabio Miretti sarà confermato nel ruolo di trequartista, a supporto dell’attacco, data l’assenza di Conceição.