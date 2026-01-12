Il Bologna è tornato ad allenarsi in vista del recupero della partita contro l'Hellas Verona. La squadra ritrova Lukasz Skorupski, mentre deve fare i conti con l'infortunio di Jhon Lucumì, che starà fermo per circa un mese.

Il ritorno di Skorupski

Lukasz Skorupski è tornato ad allenarsi con i compagni dopo un lungo periodo di assenza. La sua presenza è un segnale positivo per la difesa, offrendo a Vincenzo Italiano una soluzione affidabile tra i pali.

Lucumì fermo per lesione muscolare

Jhon Lucumì è stato costretto a uscire durante la partita contro il Como per un risentimento muscolare alla coscia destra.

Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro, con tempi di recupero stimati tra le tre e le quattro settimane. In difesa restano a disposizione Heggem, Vitik e Casale, mentre il club valuta l’inserimento di un nuovo centrale.

Lucumì era uscito al 26’ della sfida contro il Como, sostituito da Martin Vitik, dopo un errore. Il suo infortunio rappresenta un’ulteriore difficoltà per il reparto arretrato. Il club potrebbe intervenire sul mercato per rinforzare la difesa, considerando anche la situazione contrattuale del colombiano, in scadenza nel 2027.

Skorupski, invece, sembra avviato verso il pieno recupero: il suo ritorno in gruppo fa sperare in un reintegro tra i convocati già per la partita contro il Verona.