Michael Carrick sembra destinato a tornare al Manchester United come tecnico ad interim per il resto della stagione. L’ex centrocampista, libero dopo l’esperienza al Middlesbrough conclusasi lo scorso luglio, ha guadagnato un netto vantaggio su altri candidati, grazie alla sua conoscenza dell’ambiente e alla sua presenza sul territorio: suo figlio Jaycey è nell’Academy e sua moglie Lisa lavora nella zona.

La situazione

Il Manchester United starebbe per finalizzare la nomina di Carrick come allenatore ad interim. Il periodo di Darren Fletcher, che ha guidato la squadra nelle ultime due partite, si è concluso con la sconfitta contro il Brighton nel terzo turno di FA Cup.

Non è stata ancora presa una decisione formale, ma Carrick è emerso come il principale candidato dopo i colloqui della scorsa settimana.

I motivi della scelta

Carrick, 44 anni, è considerato una soluzione rapida e di continuità. La sua familiarità con il club è un punto a favore: ha fatto parte dello staff tecnico sotto José Mourinho e Solskjær, e nel novembre 2021 ha guidato la squadra da allenatore ad interim, ottenendo vittorie contro Villarreal e Arsenal e un pareggio con il Chelsea a Stamford Bridge.

La dirigenza punta a schierare il nuovo tecnico già per il derby di Manchester contro il City, in programma sabato all’Old Trafford. Carrick sembra essere la scelta più probabile per guidare la squadra.

Carrick gode del sostegno di numerosi giocatori della rosa, che ne apprezzano la personalità, l’esperienza e le qualità tecniche. Questi elementi lo rendono una scelta popolare per guidare la squadra fino alla fine della stagione.