Jonathan David sta attraversando un momento complicato alla Juventus, soprattutto dopo il rigore fallito contro il Lecce che ha acceso critiche e riflessioni all’interno dell’ambiente bianconero. L’episodio dal dischetto ha avuto un peso specifico importante, non solo per il risultato della partita, ma anche per il morale dell’attaccante canadese, apparso meno brillante e più nervoso rispetto alle attese. In casa Juventus, inevitabilmente, si sta aprendo una valutazione più ampia sul suo futuro. Secondo quanto riportato da Tmw, la dirigenza bianconera potrebbe prendere in considerazione anche l’ipotesi di una cessione di Jonathan David già in questa sessione di mercato.

L’idea che starebbe prendendo forma è quella di uno scambio di prestiti con l’Atletico Madrid.

Ipotesi di scambio

In questo scenario, Jonathan David si trasferirebbe in Spagna per vestire la maglia dei Colchoneros, mentre a Torino arriverebbe Alexander Sørloth. Un’operazione che potrebbe risultare vantaggiosa per entrambe le società, anche perché i due club starebbero valutando l’inserimento di un obbligo di riscatto già fissato per entrambi i giocatori.

L’eventuale scambio permetterebbe alla Juventus di cambiare riferimento offensivo, puntando su un attaccante con caratteristiche diverse come Sørloth, più strutturato fisicamente e abituato a battaglie in area di rigore. Allo stesso tempo, David potrebbe trovare nell’Atletico Madrid un contesto tattico differente, magari più adatto a rilanciarlo dopo settimane difficili.

Al momento, però, si tratta solo di un’idea: non resta che attendere per capire se questa pista potrà davvero concretizzarsi oppure se rimarrà una semplice suggestione di mercato.

Le altre mosse di mercato

Nel frattempo, la Juventus continua a monitorare anche altri ruoli, con particolare attenzione alla mediana e al reparto offensivo. Luciano Spalletti avrebbe infatti richiesto rinforzi mirati per completare la rosa e aumentare le alternative a disposizione. In attacco, uno dei desideri del tecnico è quello di affiancare a Kenan Yildiz un vice di livello, capace di garantire qualità, esperienza e soluzioni diverse nel corso della stagione.

Per questo motivo, la dirigenza starebbe pensando seriamente a Federico Chiesa.

L’ex viola, oggi al Liverpool, sarebbe disposto a tornare a Torino, piazza che conosce bene e dove ha già dimostrato il suo valore. Il principale ostacolo resta però la posizione dei Reds, che vorrebbero cedere Chiesa solo a titolo definitivo e per una cifra intorno ai 12 milioni di euro. Una valutazione che la Juventus sta analizzando con attenzione, cercando di capire se ci siano margini per abbassare le richieste o per inserire formule alternative.

Per quanto riguarda il centrocampo, il nome più semplice da raggiungere al momento resta quello di Guido Rodriguez. L’argentino è considerato un profilo ideale per dare equilibrio e sostanza alla mediana bianconera, ma anche in questo caso manca ancora il via libera definitivo di Luciano Spalletti. La Juventus, dunque, si muove su più fronti, tra riflessioni, valutazioni e possibili incastri, in un mercato che si preannuncia ancora lungo e ricco di sviluppi.