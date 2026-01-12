Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riportate dal giornalista Mirko Di Natale sul social X, Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, sarebbe ancora tra i profili attenzionati dalla Juventus per la prossima estate. Il classe 1996, mediano ed ex capitano della formazione giallorossa andrà in scadenza di contratto al termine della stagione in corso e, stando alle ultime indiscrezioni, la Roma non avrebbe intenzione di proporre un rinnovo. Questo scenario farebbe di Pellegrini un obiettivo concreto per il mercato estivo dei bianconeri, che sembrerebbero intenzionati a sfruttare le opportunità offerte dai contratti a parametro 0.

Pellegrini a parametro 0, una chance che la società bianconera monitora con attenzione

Il possibile approdo di Pellegrini alla Juventus rappresenterebbe un’occasione importante per la squadra di Luciano Spalletti, che già nelle passate sessioni di mercato aveva mostrato interesse per il suo profilo. Il numero 7 giallorosso, andrebbe ad aggiungere alla rosa bianconera esperienza, qualità tecniche di alto livello e capacità realizzative. Oltre a questo, la sua duttilità sul fronte offensive, permetterebbe alla Juventus di impiegarlo come mezz'ala, in un fantomatico 4-3-3 di "Spallettiana" memoria o persino come ala esterna, il ruolo che sta ricoprendo in questo momento di emergenza nella Roma di Gasperini.

Tecnica e gol, ma anche tanti infortuni: le due facce della 'medaglia' Pellegrini

Lorenzo Pellegrini potrebbe quindi completare il profilo di centrocampista versatile e duttile che la dirigenza bianconera cerca da tempo. La sua presenza aggiungerebbe qualità tecnica e visione di gioco ma non senza qualche rischio: la carriera del numero 7 della Roma è stata infatti condizionata da numerosi problemi fisici che ne hanno limitato la continuità. Tutt'ora il centrocampista giallorosso è out per una lesione muscolare di secondo grado al bicipite femorale sinistro che lo terrà fuori dai campi di gioco per il mese di gennaio. Un problema non indifferente ma che potrebbe essere bypassato da una Juventus ingolosita dalla possibilità di assicurarsi un calciatore di esperienza internazionale, relativamente giovane e potenzialmente libero a parametro zero.