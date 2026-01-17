L’Inter di Cristian Chivu continua la sua marcia in campionato e lo fa con una vittoria tanto preziosa quanto significativa sul campo dell’Udinese. Alla Blue Energy Stadium, nella gara delle 15, i nerazzurri si impongono per 0-1 grazie al gol di Lautaro Martinez, al termine di una partita che ha visto la Beneamata controllare il gioco per lunghi tratti, concedendo pochissimo agli uomini di Kosta Runjaić. Un successo che vale molto più dei tre punti, perché arriva in un campo storicamente ostico e certifica la solidità di una squadra che, pur senza brillare in modo continuo, sa colpire al momento giusto e gestire il risultato con maturità.

L’assenza di Nicolò Zaniolo, punta di diamante dell’Udinese, ha inevitabilmente pesato sulle soluzioni offensive dei friulani, ma ciò non toglie meriti a un’Inter apparsa concentrata, compatta e cinica. Paradossalmente, la squadra di Chivu ha faticato meno a Udine di quanto non avesse fatto pochi giorni prima a San Siro contro un Lecce coriaceo, capace di costringerla a sudare le proverbiali sette camicie per portare a casa la vittoria. Un segnale chiaro di come i nerazzurri, quando trovano spazi e ritmo, riescano a imporre il proprio calcio con maggiore continuità.

Classifica e pressione sulle inseguitrici

Il successo di Udine permette all’Inter di scappare in classifica a quota 49 punti, portandosi a +6 sul Milan, +9 sul Napoli e addirittura +10 su Juventus e Roma.

Un margine importante, che potrebbe teoricamente ridursi qualora tutte le inseguitrici dovessero vincere le rispettive gare, ma che intanto mette una pressione enorme sulle rivali. La Beneamata manda un messaggio chiaro: la continuità di risultati è diventata il vero punto di forza di questa squadra. Vincere partite sporche, come quella di Udine, è spesso ciò che fa la differenza nella corsa al titolo. E l’Inter, oggi più che mai, sembra avere la solidità mentale e tecnica per reggere il peso del primato.

Dimarco: 'Vittoria meritata'

Del parziale fra Udinese e Inter ha parlato ai microfoni di Dazn uno dei protagonisti del match, Federico Dimarco: "Sapevamo che questa sarebbe stata una trasferta difficilissima. Nel primo tempo abbiamo creato tanto ma concretizzato poco. Nella ripresa abbiamo sofferto tanto, ma alla fine portato a casa una vittoria meritatissima".