La Juventus ha dominato la Cremonese nel posticipo della ventesima giornata di Serie A, imponendosi per 5‑0 allo Stadium di Torino. Il successo consente ai bianconeri di tornare in zona Champions, raggiungendo quota 39 punti insieme a Roma e Napoli, quest’ultima con una partita da recuperare.

Partenza sprint

Il vantaggio arriva già al dodicesimo minuto: calcio di punizione dalla sinistra di Yildiz, respinta centrale di Terracciano e deviazione di testa involontaria di Bremer che sorprende Audero. Tre minuti dopo, Jonathan David raddoppia con un sinistro preciso dopo un contropiede orchestrato da Thuram.

Al trentacinquesimo, Yildiz trasforma un rigore: Audero respinge sul palo, ma il turco è il più lesto a ribadire in rete.

Il secondo tempo

Nella ripresa, al quarantottesimo, un tiro di McKennie provoca un’autorete di Terracciano. Al sessantaquattresimo, lo statunitense firma il quinto gol con un colpo di testa su cross di Kalulu. La Juventus controlla agevolmente il resto della partita, blindando il risultato.

La formazione schierata da Spalletti vede Di Gregorio in porta, difesa con Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso; a centrocampo Locatelli, McKennie e Thuram; in attacco Miretti, Yildiz e David. Tra i grigiorossi, Audero tra i pali, difesa a tre con Terracciano, Baschirotto e Bianchetti, e attacco con Bonazzoli, Vardy e Zerbin.

L’allenatore della Cremonese, Nicola, è stato espulso per proteste.

La classifica

Con questo successo, la Juventus aggancia Roma e Napoli a 39 punti, mentre la Cremonese resta ferma a 22, a +8 dalla zona retrocessione.

I marcatori sono Bremer al dodicesimo, David al quindicesimo, Yildiz al trentacinquesimo, autogol di Terracciano al quarantottesimo e McKennie al sessantaquattresimo. La formazione e le sostituzioni confermano la gestione attenta di Spalletti, che ha saputo orchestrare una prestazione corale e incisiva.