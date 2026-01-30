La Lazio affronta il Genoa questa sera all’Olimpico senza Alessio Romagnoli, escluso dalla lista dei convocati dopo aver partecipato a un solo allenamento in settimana. Al suo posto, tra i convocati, figura Daniel Maldini, alla prima chiamata ufficiale con la maglia biancoceleste.

La decisione su Romagnoli

Il difensore Alessio Romagnoli non è stato inserito nell’elenco dei calciatori convocati per la partita contro il Genoa, in programma questa sera allo stadio Olimpico. La decisione è legata al fatto che il giocatore ha preso parte a un solo allenamento nel corso della settimana, condizione che ha indotto lo staff tecnico a escluderlo dalla formazione.

Il contesto di mercato e la prima di Maldini

La mancata convocazione di Romagnoli è avvenuta in un contesto di mercato teso. Nonostante la volontà della società di non cedere il difensore, l’Al‑Sadd continua a corteggiarlo con insistenza. In questo scenario, Daniel Maldini ottiene la sua prima convocazione in biancoceleste e si candida per una maglia da titolare, in ballottaggio con Dia.

Il retroscena sull'assenza e il ruolo di Maldini

L’assenza di Romagnoli è stata interpretata come conseguenza del malumore per il mancato trasferimento in Qatar, dato che il giocatore non si è allenato nel pomeriggio. La Lazio, tuttavia, ha mantenuto una posizione ferma, rifiutando la cessione. Maldini, invece, è stato provato come falso nove e potrebbe essere schierato dal primo minuto.