Occhi puntati su Elland Road sabato 31 gennaio alle ore 16:00 per la sfida tra Leeds e Arsenal, valida per la ventiquattresima giornata della Premier League 2025/26. I padroni di casa, rinvigoriti dal pubblico dello storico impianto inglese, cercano una prestazione d’orgoglio contro i Gunners londinesi lanciati nelle zone nobili della classifica. Si tratta di un incrocio importante anche in ottica europea, con i ragazzi di Arteta determinati a capitalizzare il momento favorevole e Leeds che non intende recitare il ruolo di vittima sacrificale.

Le probabili formazioni di Leeds-Arsenal

Il Leeds di fronte al suo pubblico opta per un 3-4-2-1 che vedrà Darlow tra i pali, difesa a tre con Rodon, Bornauw e Struijk, fascia destra presidiata da Bogle e la sinistra affidata a James Justin. In mediana spazio all’affidabilità di Ampadu e Gruev, mentre sulla trequarti agiscono Stach e Aaronson a supporto del terminale offensivo Calvert-Lewin.

L’Arsenal di Arteta risponde con il suo consolidato 4-3-3: in porta David Raya, linea difensiva composta da Mosquera, Ben White, Gabriel e Hincapie. In mezzo al campo spazio a Zubimendi in cabina di regia, affiancato da Rice e Oedegaard. Il tridente offensivo, marchio di fabbrica dei Gunners, schiera Saka a destra, Trossard a sinistra e Gabriel Jesus punta centrale.

Quote: Gunners in pole per i bookmaker

Il pronostico della vigilia vede nettamente favorita la formazione ospite: William Hill quota la vittoria interna a 5.80, il pareggio a 4.00 e il successo dell’Arsenal a 1.53. Quote quasi fotocopia da Bet365, che ritocca leggermente la quota per la X a 4.20, mentre fissa il "2" sempre a 1.53 e l’1 a 6.00.

La lavagna delle agenzie di scommesse non lascia molti dubbi sull’orientamento della partita: i Gunners sono chiamati a non fallire l’appuntamento con i tre punti in trasferta per restare agganciati alla corsa al vertice.

I protagonisti attesi: Saka guida l’Arsenal, Calvert-Lewin faro Leeds

Bukayo Saka si prende la scena tra i londinesi: il talentuoso esterno offensivo dell’Arsenal ha già collezionato 21 presenze in questa Premier League, con 4 reti e 3 assist all’attivo.

I suoi numeri parlano di 33 conclusioni verso la porta (21 nello specchio), ben 44 passaggi chiave e un rating medio di 7.28. L’abilità nel dribbling (38 riusciti su 72 tentati) fa di Saka una delle armi principali nei giochi d’attacco di Arteta, mentre la sua partecipazione alla fase di non possesso emerge nei 26 recuperi e sei intercetti.

Al fianco di Saka, occhio a Leandro Trossard: 5 gol e 4 assist in 19 presenze, con una presenza costante nell'undici titolare dei Gunners e una valutazione media di 7. Ben distribuiti anche i contributi in fase di costruzione e interdizione, con 460 passaggi e 14 tackle nel suo bagaglio in questo campionato.

Nel Leeds, fari puntati su Dominic Calvert-Lewin, riferimento offensivo unico nel tridente costruito da Farke: l’inglese classe 1997 ha già firmato 9 gol in 21 gettoni, a fronte di 39 tiri totali (20 nello specchio), portando anche un assist alla causa.

Il centravanti è protagonista spesso anche nel gioco aereo e nei duelli (105 vinti su 275) e ha dimostrato freddezza dal dischetto con 2 reti su rigore.

In mezzo al campo emergono due figure chiave: Anton Stach, equilibratore tedesco che in 20 presenze ha già firmato 3 gol e 3 assist, risultando leader nei passaggi (686 totali, 43 chiave) e prezioso nell’interdizione con 41 tackle; Brenden Aaronson, statunitense dal passo veloce, che con 4 gol e 3 assist in 22 partite si sta rivelando una pedina multifunzionale nello scacchiere dei bianchi. Aaronson ha contribuito inoltre con 36 tackle e ha vinto 96 duelli su 219, rafforzando il suo ruolo anche nelle fasi di pressing e recupero palla.

Gabriel Jesus resta il terminale designato del tridente di Arteta, ma la stagione fin qui non ha ancora decollato: in 8 apparizioni ha segnato un solo gol, partecipando con 6 tiri totali, ma è ancora alla ricerca del feeling con la porta in questo campionato.