Il Torino si prepara al derby contro la Juventus con un obiettivo primario: il recupero di Ardian Ismajli. Il difensore albanese è fermo in infermeria dal 26 aprile a causa di un interessamento distrattivo parziale del bicipite femorale della coscia destra, avendo saltato le recenti gare contro Udinese, Sassuolo e Cagliari. Tuttavia, le sue condizioni sono ora in miglioramento e il tecnico D’Aversa spera di poterlo schierare dal primo minuto allo stadio Olimpico Grande Torino. Il tecnico sta anche valutando un tandem offensivo, con Simeone e Zapata in pole position.

Per la stracittadina, il Torino dovrà fare a meno di Maripan, squalificato, e probabilmente anche di Marianucci, ancora alle prese con un infortunio. In questo scenario, il rientro di Ismajli diventerebbe fondamentale per completare il terzetto difensivo insieme a Coco ed Ebosse, davanti al portiere Paleari. A centrocampo, Gineitis torna disponibile dopo la squalifica e si candida per una maglia da titolare, affiancato da uno tra Ilkhan, Casadei e Prati. Sulla fascia destra Pedersen appare favorito su Lazaro, mentre a sinistra Obrador è certo di partire dall’inizio. Vlasic, invece, agirà come di consueto sulla trequarti.

Le scelte offensive e i ballottaggi in attacco

In attacco, D’Aversa mantiene aperti i ballottaggi, ma l’idea è quella di proporre un tandem offensivo.

Al momento, Simeone e Zapata sembrano in vantaggio su Adams per una maglia da titolare. Questa scelta tattica potrebbe anche servire come un chiaro messaggio alla Juventus, in vista di una partita che si preannuncia intensa e combattuta. La formazione granata, dunque, potrebbe presentare alcune novità rispetto alle ultime uscite, con particolare attenzione alle condizioni dei rientranti e alle scelte tattiche dell’allenatore.

Ulteriori valutazioni indicano che il tecnico D’Aversa sta considerando anche l’impiego di Njie in attacco, con un leggero vantaggio su Zapata nel ballottaggio in corso. A centrocampo, Casadei potrebbe essere schierato dal primo minuto. Gineitis, pur essendo nuovamente disponibile, potrebbe partire inizialmente dalla panchina.

Le condizioni di Ismajli, la cui presenza dal primo minuto è ancora incerta, e di Tameze restano sotto stretta osservazione. Sul fronte Juventus, la squadra dovrà fare a meno di Bremer, squalificato, e anche di Cabal e Milik, entrambi indisponibili per problemi fisici. In casa Torino, attenzione anche ai diffidati Lazaro e Aboukhlal, che dovranno evitare sanzioni in vista dei prossimi impegni.

Il derby tra Torino e Juventus si preannuncia quindi come una sfida ad alta tensione, dove le scelte degli allenatori e la condizione fisica dei giocatori rientranti potrebbero risultare decisive fin dai primi minuti di gioco.